Tomás y su novia padecen coronavirus hace una semana. Están aislados en su casa, pero el caso de ella es más complicado porque manifiesta fiebre, dolor de cabeza, de riñones y en la noche del miércoles se complicó su cuadro.

La ambulancia ofreció respuesta, no así las clínicas privadas en las que no la recibieron porque "no había lugar". La regresaron a su casa, llamaron al SAME para ser derivada al Hospital Interzonal, pero se lo negaron porque lograron estabilizarla y les informaron que las personas son internadas en casos extremos o cuando necesitan un respirador.

El Marplatense se comunicó con Tomás, quien detalló que "nosotros estamos con el virus hace una semana. Aparentemente soy asintomático, pero mi novia no y venía con un montón de fiebre, dolor de cabeza y de riñones. Ayer se puso nerviosa, le empezó a doler el pecho al respirar".

Y continuó: "Llamamos a la mutual, vino la ambulancia y se la llevó a la Clínica Pueyrredon, donde se había hecho el hisopado. Al rato me llamó para decirme que no la iban a dejar ahí porque no había lugar. Pedimos que la lleven a otra clínica y nos dijeron que no había lugar en ningún lado. Por eso volvió a casa".

Ante esta situación, Tomás confió que "después llamamos al SAME, con intención que la lleven al Regional, pero bajaron los médicos acá, la estabilizaron y nos dijeron que no porque lo más común es que a la gente la internan cuando no pueden respirar. Gracias a Dios mi novia no estaba cerca de eso, de necesitar un respirador".

Sobre las sensaciones que atravesaron anoche, el joven manifestó que "Parece que las camas las dan cuando, si no los internan, se mueren. Se ve que ella puede seguir aguantando en casa. Tener un familiar que no puede respirar y no te lo atiendan en una clínica es desesperante".

"Está con fiebre, dolores, pero estable, esperando que se acabe esta pesadilla", cerró sobre el estado de salud de su novia.