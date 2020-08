Salones de fiesta: "Nadie se acuerda de nosotros"

Fabián Ullúa tiene dos salones de fiestas. En rigor de verdad, tenía, ya que debió cerrar definitivamente uno de ellos. Hace cinco meses que no hay actividades sociales y el sector es uno de los más afectados por la pandemia de coronavirus. De hecho, le confió a El Marplatense que tiene un gasto aproximado de $60 mil por mes y más de 20 colegas debieron cerrar sus salones.

"Desde el 15 de marzo se nos cerró la ´canillita´ de los dos salones que teníamos y de ahí en más son todos gastos", comenzó Ullúa y agregó que "alrededor de 27 salones han cerrado ya, incluso uno nuestro. Estamos aguantando este que nos queda"

Respecto a la situación económica, el referente sostuvo que "se hace imposible mantener los gastos de los impuestos, alquileres, monotributo. Son cosas que sin entrada se hacen imposibles de pagar".

Mientras que en su caso particular destacó que "tenemos $60 mil por mes para sostenerlo. El tema es que no tenemos una visión de hasta cuándo va a ser así, no hay ayuda ni ninguna novedad. Hicimos una manifestación, nos presentamos, pero nadie se acuerda de nosotros porque ni nos han llamado".

"Aparentemente somos los últimos que vamos a abrir. Dependemos de las fiestas sociales y hasta que no permitan las reuniones no vamos a poder abrir", sentenció Ullúa.

Y cerró: "Tenemos un protocolo que quisimos presentar, pero ni nos atendieron en la municipalidad. Tenemos el espacio suficiente para respetar la distancia con grupo familiares chicos. Pero ya no depende de nosotros".