Dramático relato: "Mi mamá tiene 300 de glucemia y no la atienden porque no es COVID positivo"

Una marplatense denunció que desde el 107 le negaron la asistencia a su madre porque se desconoce si dio positivo de coronavirus. Mientras aguardan el resultado del hisopado, el estado de salud de la mujer empeoró.

"La situación es terrible. Mi mamá empezó con síntomas parecidos al COVID, una gripe muy fuerte hace unos diez días. Llamamos al regional, dijeron que si no tiene confirmado que es COVID que no vaya porque no la iban a atender. Mi mamá es de riesgo, diabética, tiene apnea de sueño, es hipertensa y tiene un certificado de discapacidad. Hace 3 días empezamos a llamar a la ambulancia porque mi mamá desmejoró. Nos dijeron: todas las ambulancias de la provincia están destinadas a COVID, si tu mamá no tiene resultado positivo la ambulancia no va a ir", narró Daniela, la hija de la mujer a El Marplatense.

Ante esta situación, se dirigieron al CEMA para que le hagan un hisopado. Tras pasar 48 horas, no le entregaron el resultado. "Hoy mi mamá amaneció descompensada, no podía respirar, le mido el azucar tenia 450. La respuesta del 107 era lo mismo: si tu mama no tiene positivo de COVID no la van a ir a buscar. Es una vergüenza. Desde el mediodía esta mi madre fuera del Hospital esperando que la atiendan", contó, angustiada, Daniela.

"Mi mamá se fue con 300 de glucemia y todavía no la pueden atender. Si no es covid positiva no la atienden. La mandaron de la guardia al área 3, con los sospechosos. Parece que si no tenes coronavirus no tenes derecho a la atención, es terrible. La impotencia que siento no te das una idea", aseveró.