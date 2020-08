Afirman que “Mar del Plata tiene desdibujado su seguimiento estadístico epidemiológico”

Este lunes, el intendente Guillermo Montenegro confirmó que "hay transmisión comunitaria" de coronavirus en Mar del Plata. En una conferencia de prensa que brindó junto con la secretaria de Salud municipal, Viviana Bernabei, el jefe comunal admitió que "el virus se está transmitiendo de manera comunitaria" en el Partido de General Pueyrredon".

Desde la secretaría de Salud de la comuna se explicó que "a partir del 6 de agosto se produjo una ampliación en las definiciones de casos COVID-19 por parte del protocolo del Ministerio de Salud de Nación y que fue adherido por parte de la Provincia. Este seguimiento de los datos, supuso un salto importante en la búsqueda de casos sospechosos. Este aumento de testeos produjo un aumento en la cantidad de personas que estaban siendo estudiadas dentro del sistema de salud de la ciudad".

Al respecto, Bernabei precisó que “dentro de los interrogatorios que se hacen a los sospechosos y a los confirmados, observamos que hay un alto nivel de contactos estrechos por reuniones sociales. Hemos observado que se producen muchas fiestas de cumpleaños, reuniones sociales, con 20 o 30 personas. Esto hace que la elevada cantidad de casos positivos que tenemos hoy, y esos nexos sociales, permite hablar de lo que significa entrar en esta etapa de transmisión comunitaria”.

En cuanto a la cantidad de testeos que se realizan, la funcionaria detalló que "los laboratorios privados no tenían la obligatoriedad de volcar la información porque estamos a un 50 y 50 por ciento en la cantidad de testeos entre ambos ámbitos (público y privado)". "Estamos trabajando en eso. La última semana hubo 3600 muestras procesadas", puntualizó.

Tras las declaraciones de la funcionaria de Guillermo Montenegro, la socióloga María Eva Ayala consideró que “Mar del Plata tiene desdibujado su seguimiento estadístico epidemiológico COVID-19.‬ El sistema SISA, siguiendo siempre el protocolo vigente, presenta un 28% de positividad, pero considerando también los testeos del privado la misma es del 18%”.

A renglón seguido, puntualizó que “el primer dato es que no hay un sistema integrado de seguimiento de epidemiológico. La coordinación público -privada es condición sustancial de respuestas eficaces y eficientes, espíritu de la propuesta de constitución del comité de crisis realizada por Acción Marplatense el 4 de marzo”.

A su vez, añadió que “el segundo dato es que el privado tiene criterios diversos para testear, desde los testeos de los retenes, pasando por personas preocupadas por posibles contactos hasta aquellos que no hay sido absorbidos por el sistema público”.

“De un lado hay un protocolo estricto, del otro lado el criterio abierto de la demanda. Es decir, los resultados responder a diferentes definiciones conceptuales desde la perspectiva de la metodología de la investigación. Esto indica que Mar del Plata tiene un incompleto panorama riguroso si considera el SISA y un desvirtuado número considerando al privado”, destacó la profesional en las redes sociales.

Para finalizar, sostuvo que “no haber integrado protocolos tiene altos costos para nuestra ciudad. El registro y seguimiento epidemiológico es la herramienta sustancial para hacerle frente a la pandemia”. “La ausencia de gestión y la privatización tienen graves consecuencias para la ciudad”, culminó.

En referencia a los testeos que se realizan en Mar del Plata, el edil del Frente de Todos, Roberto Páez, manifestó su preocupación hace pocos días al señalar que “el gobierno municipal decidió hacer un convenio con un laboratorio privado y la verdad que a mí no me da mucha tranquilidad, no sé si se dicen las cosas tal cual son”. “Nosotros como bloque hicimos muchos pedidos de informes pero lamentablemente muy pocos fueron respondidos”, concluyó.