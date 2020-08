En Tandil se concretó el primer tratamiento con plasma de pacientes recuperados y el receptor fue un hombre de 76 años Covid-19 positivo, con EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), internado en la sala de terapia intensiva de la Clínica Chacabuco, que evoluciona favorablemente tras recibir la transfusión.

La médica infectóloga Florencia Bruggesser, directora de la institución, en diálogo con el programa radial “Cosas que pasan” (104.1 Tandil FM) dio detalles del tema y explicó que el cuadro del paciente era bueno, pero hace unos días presentó complicaciones que hicieron que lo tuvieran que derivar a la unidad de cuidados intensivos.

“Desarrolló una arritmia que no tenía previamente, registró una progresión de infiltrados pulmonares, entre otras cosas, y como cumplía con los criterios para la administración de plasma, hicimos la solicitud al centro que nos provee los hemoderivados y antes de las 24 horas lo tuvimos listo para administrarlo”, indicó.

La especialista también puntualizó que el protocolo para el uso de plasma establece que debe aplicarse en casos severos con requerimiento de oxígeno, progresión de infiltrados pulmonares o asistencia respiratoria mecánica. También en cuadros leves o moderados con factores de riesgo como el mencionado EPOC, enfermedades cardiovasculares y otras patologías, que hagan pensar a los profesionales que el estado de salud del paciente puede complicarse.

De acuerdo a los expuesto, el hombre toleró la inyección de plasma y no tuvo complicaciones hasta el momento. De hecho, como no tenía requerimiento de oxígeno ni cuadro febril, lo trasladaron ayer al mediodía a una habitación común. Además, le practicarán un nuevo hisopado para verificar si su cuadro vital se negativizó o no.

Según afirmó, no se pudo establecer la huella de contagio y sostuvo que “este paciente había estado internado previamente, tenía consultas en sistema de salud, también había un nexo familiar medio lejano con otro caso, pero no pudimos confirmarlo”, agregó la médica.