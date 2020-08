Multas en Balcarce: "No permitiremos que se nos desborde la salud"

El intendente Esteban Reino firmó el decreto que prohíbe en el ámbito del Partido de Balcarce, toda reunión social o familiar entre personas que no sean convivientes para lo cual se prevé una serie de multas económicas que van desde los $ 3000 a $ 248.760. También se tomaron medidas para taxis, remises y quienes circulan sin tapaboca por la calle.

Por lo tanto, "los propietarios, poseedores o tenedores de establecimientos, casas, quintas, fincas, u otro tipo de inmueble sean personas físicas o jurídicas donde se realicen las reuniones sociales, serán pasibles delas sanciones establecidas por el artículo 39 de la Ordenanza 328/79. Además se formará una causa penal, dado que se labrará el acta para remitir a la Justicia Federal", comunicaron.

En diálogo con este medio, el Jefe comunal comentó que actualmente tienen más de 400 personas aisladas. "Por malas conductas y el crecimiento de casos positivos relacionados a la realización de reuniones sociales, cumpleaños, etc, tuvimos que tomar medidas", dijo.

"Los médicos del comité Respiratorio nos dieron su parecer sobre la actualidad del virus en el distrito y tuvimos que tomar medidas de este tipo que sabemos no son simpáticas. Creo que ya con cinco meses de educación fue suficiente" señaló.

Comentó Reino que las multas para quienes no usen el tapabocas van de entre $3 mil y $5 mil y llega a casi $250 mil para quienes organicen fiestas clandestinas. "No tenemos que relajarnos", apuntó Reino.

"La comunidad de Balcarce tomó bien esta medida", dijo Reino. "Es una pequeña minoría la protagonista de las malas acciones y ese comportamiento de ese grupo minoritario puede complicar todo. Se trata de jóvenes pero apañados por los mayores", alertó.

"Notamos que se hacen reuniones en el Cerro el Triunfo, en el autódromo, compartiendo bebidas, mates, y no nos quedó otra cosa que acudir a estas medidas. Ya se hicieron las primeras multas y ya se notó que circuló menos gente y los que había, todos con barbijos", señaló luego.

Sobre la situación de casos, el Intendente dijo que no tienen pacientes en terapia intensiva pero "estamos alertas a todo lo que puede pasar". Para Reino, es clave el ingreso de mercadería que ingresa al distrito "que viene de Mar del Plata, porque tenemos un trato de circulación continua. Por eso pedimos que no vayan a Mar del Plata, sacan un permiso y fingen datos para ir a pasear y eso no es lo que queremos", refirió sobre la situación en "la Felíz".

"Tratamos de ser severos en los controles de ingreso pero más que eso no podemos hacer. Apelamos a la conciencia de todos los balcarceños. Quiero a Mar del Plata, soy un fanático pero tenemos que tomar conciencia, lo mismo pasa con Tandil que es otra ciudad con la que tenemos vínculos", sentenció y pidió que quienes vayan "lo hagan por una causa que se justifique".

Reino dijo que "los aislados están en sus domicilios, controlados" y que pronto "alquilaremos una casa que antes era un Hotel para albergar allí los casos como sucedió con el Hotel Balcarce".

De cara al futuro inmediato, Reino sostuvo que el tema COVID-19 tiene toda la agenda ocupada pero reconoció que se trabaja asimismo en obras viales de asfalto en barrios o en temas turísticos de estancias y ofrecer los atractivos de su distrito.

"Somos conscientes que si no aparece la vacuna no podemos pensar mucho más allá de lo que vemos, pensando también en la pospandemia. Creo que después de una crisis nace una buena oportunidad y nosotros tenemos preparado el distrito para pensar en un destino de turismo interno, porque creo que Balcarce es una buena opción para todos", concluyó no sin antes enumerar destinos como la Laguna La Brava, el Cerro El Triunfo, las sierras para el deporte de aventura o el Museo Juan Manuel Fangio, entre otros.