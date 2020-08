Gastronómicos: "Después de 6 meses, no hemos podido avanzar ni mejorar nuestra condición"

Horas más tarde que se conociera este jueves la decisión del intendente Guillermo Montenegro de retrotraer las actividades habilitadas en la ciudad a Fase 3, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) de Mar del Plata emitió un comunicado mediante el que expresó una "profunda preocupación" por este retroceso.

"Si bien entiende la posición del Sr. Intendente por el aumento de contagios y respeta su decisión de reducir la circulación, resalta que la apertura de los locales gastronómicos resulta totalmente ajena a dicho incremento, dado que los locales del sector cumplieron de manera estricta los protocolos, actuando con total responsabilidad dando prevalencia a la salud de la población", expresaron los empresarios luego de saberse que solo podrán trabajar bajo la modalidad delivery y take away.

Por eso, apelaron "a la sensibilidad social para evitar la prolongación del retroceso toda vez que los establecimientos gastronómicos de Mar del Plata se encuentran en estado crítico el que se verá agravado a partir de las nuevas restricciones impuestas".

"La ciudad necesita del compromiso de todos, respetando el distanciamiento social, uso del barbijo y evitar las reuniones masivas que pongan en riesgo al resto de los habitantes. Sin trabajo no hay futuro para nuestras familias, personal y empresas", sostuvieron.

En la misma línea, Avedis Sahakian, titular de la AEHG, aseguró en diálogo con Radio Mitre Mar del Plata que recibió la noticia con "mucha desazón". "Vemos que no hemos podido avanzar ni mejorar nuestra condición sino que, después de 6 meses de estar cerrados, tenemos que cerrar de nuevo. Ni hablar de la hoteleros u otros sectores", agregó en el programa "Antes de que sea tarde".

Pese a la "profunda preocupación y congoja" que expresó Sahakian, aseguró que el sector cumplirá con lo dispuesto por el municipio: "Es una medida que hay que acatar, más allá de los daños que nos está generando. Hay que ver de que manera salimos adelante".

"Yo creo que uno de los puntos que estamos planteando es que algunos de los sectores declarados esenciales en el principio de la pandemia actuaron sin protocolos y no hay medidas de cuidado en algunos lugares. Y la actitud desaprensiva de la gente, que actúa sin preocupación. Esto nos pone en una situación sumamente difícil", sostuvo.

Por último, afirmó que "al cabo de 5 meses, estamos como al principio en tema de controles y de cómo manejar esto, no solo en Mar del Plata sino en todo el país". "No hay certezas, salvo que hay que cuidarse, mantener la distancia social y la higiene. La circulación no va a estar condicionada por la gastronomía, en lo absoluto", añadió.

"Lo importante es empezar a pensar que vamos a tener que convivir con el virus hasta que encuentren una vacuna y eso no va a ser inmediato. Vamos a tratar de acostumbrarnos y que estas cosas van a ocurrir. Nuestro problema más grande es el precario sistema de salud, y no solo en Mar del Plata", concluyó.