La Radio cumple 100 años: la fiel compañera que nunca muere

La primera transmisión de radio en Argentina tuvo lugar el 27 de agosto de 1920 cuando Enrique Susini, Luis Romero Carranza, César José Guerrico y Miguel Mujica, pusieron al aire la ópera Parsifal de Richard Wagner, desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires.

Una voz autorizada para hablar de radio en Mar del Plata es Julio Macías, quien la considera una compañera. A los 12 años entró en el ambiente radial y nunca se fue.

"Arranqué siendo pibe, en un programa que había los domingos, tenía 12 años, ya estaba en el diario, me llevaron para que ayudara en el puesto de información a Cholo Ciano. No hacía aire pero fue mi inicio. Formalmente mi vínculo con la radio arrancó con la apertura de Radio Mar del Plata en 1983", contó Macías en diálogo con El Marplatense.

En este tiempo, "la radio ha cambiado mucho", sobre todo en materia de tecnología. "Ahora con un celular vos podés desenvolverte en cualquier lugar de la ciudad o el mundo. Antes necesitabas un fijo o una unidad móvil, con un técnico y un periodista. Ahora el periodista sale por el teléfono de cualquier lado, no hay que conectar ningún cable", analizó el periodista que actualmente se desempeña en Radio Universidad.

"De por si la radio es instantaneidad, de llevar a la audiencia lo que sea en el momento que se produce, ahora esta eso más desarrollado, hubo un cambio gigantesco. Messi mandó una carta documento al Barcelona, eso antes iba por cable, tardabas en enterarte, ahora es al momento. Da una riqueza que en los 80 no teníamos", consideró Macías.

La radio es una "compañera". Macías recuerda el fútbol del domingo, los programas a la mañana antes de ir a la escuela, el panorama del mediodía, el programa nocturno, acompañante mientras estudiabas o no podías dormir".

Darío "Chacha" Duran hace radio desde 1992 y ahora se encuentra en La 100 y CNN Mar del Plata. "Arranqué sin querer, eso me llevó a estudiar Locución y Comunicación Social. No paré nunca de hacer radio. Ya es parte de mi vida la radio, no la concibo de otra manera que no sea al aire, conectándome con la gente. Tratando de entretener, divertir, generando conciencia, informando... no tengo otra manera, es mi fuente de ingreso pero no lo tomo como un trabajo. Si tuviera que elegir en otra vida lo haría", analizó al ser consultado por este medio.

"El futuro es difícil pero no imposible. Todos decían que la radio iba a morir pero sigue vivita y coleando. Tiene que ver los contenidos que se generan, hay que interesar también a las nuevas generaciones", aseveró Chacha.