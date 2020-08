Lauría: “Cuando vi el proyecto de Cristina Coria me dio ganas de llamar al 911”

Por Carlos Walker

Tal como adelantó El Marplatense, la concejal de la UCR, Cristina Coria, presentó un proyecto de ordenanza con el objetivo de autorizar al Departamento Ejecutivo local a otorgar permisos precarios de emplazamiento en la vía pública de decks para ser implementados por los establecimientos gastronómicos en el distrito de General Pueyrredon.

La iniciativa de la edil radical provocó un profundo malestar en el interbloque de Juntos por el Cambio. Sucede que el concejal de Vamos Juntos, Nicolás Lauría, impulsó hace más de dos meses un proyecto similar al presentado este miércoles por Coria.

En declaraciones a CNN Radio Mar del Plata, Lauría disparó con ironía contra su compañera del interbloque de Juntos por el Cambio. “Me dio ganas de llamar al 911 al ver el proyecto de Coria. Impulsó un proyecto idéntico al que presenté en junio de este año”, lanzó.

“Esta situación me molesta bastante. Me llama poderosamente la atención esta actitud. Me extraña porque Cristina Coria tiene mucha gimnasia legislativa, hace tiempo que está en el Concejo Deliberante. No entiendo lo que hizo”, remarcó el edil.

A continuación, detalló que “el 6 de junio de este año, presenté un proyecto de ordenanza para otorgar permisos precarios para la colocación de decks en espacios de estacionamientos, a los locales gastronómicos, cervecerías, bares y heladerías frentistas sobre la calle Olavarría entre Alberti y Rodríguez Peña, para la instalación de mesas, sillas y sombrillas. En el marco de la última sesión en la reunión de presidentes de bloque, se acordó una modificación para que los decks se puedan poner en otros locales gastronómicos”.

“Me hace mucho ruido esta actitud de Coria, pertenece al interbloque de Juntos por el Cambio. Esto no debería pasar. Ni se comunicó conmigo. Es inadecuado y de mal gusto plagiar un proyecto. No estoy de acuerdo con este accionar, esta situación me deja un sabor amargo. Me parece muy mal que se haya copiado el mismo proyecto”, sostuvo Lauría.

Además, el joven legislador de Guillermo Montenegro consideró que “lo importante es que el Concejo Deliberante ayude a los vecinos pero en este tema Coria no se manejó bien. Tal vez porque llevo pocos meses en el Concejo Deliberante, soy nuevo en el tema. No vengo de la política, soy deportista. Hace ocho meses que soy concejal, es mi primera incursión en política”.

“El interbloque de Juntos por el Cambio tendrá que tener más reuniones para que no pasen estas cosas. Aunque, la presidenta del bloque de la UCR, Vilma Baragiola, me dijo que le había advertido a Coria sobre mi proyecto. A pesar de eso, Coria presentó el proyecto, que es igual al que presenté hace más de dos meses”, añadió.

Para finalizar, Lauría señaló que “no aceptaré que el proyecto de Coria se sume al mío porque es el mismo planteo que realicé hace tiempo”. “No tengo problemas de agregar o modificar algo en la iniciativa que presenté hace más de dos meses. Siempre estoy abierto al diálogo, pero la forma no es presentar un proyecto idéntico. Esto no tiene que pasar”, sentenció.