Construcción "No es tan fácil parar una obra y seguirla a los 10 días"

El retroceso a Fase 3 de la ciudad generó un fuerte impacto en varios sectores. El titular de la UOCRA, César Trujillo, señaló que puede traer problemas, pero consideró que "tenemos que cuidarnos un poco más" en el marco de la pandemia.

"La obra pública siempre estuvo habilitada, lamentablemente hay poco y nada. La situación es complicada, no es lo mismo cuando empezamos la primera cuarentena, ahora que realmente el contacto está, es otra la perspectiva que tenemos para trabajar tranquilo. No hemos tenido picos de infección en la construcción. Nosotros estamos viajando por medios propios, se han movido dentro de la privacidad para viajar y no contagiar. Es lamentable pero vivimos en mar del plata y esto nos afecta a todos", señaló Trujillo en diálogo con Antes que sea tarde por Radio Mitre Mar del Plata.

En este contexto, afirmó que "que debemos estar en Fase 3" y que "de todas maneras son 10 días, no es tan largo". Sin embargo aclaró que "el sector por su desarrollo no es tan fácil parar una obra y seguirla a los 10 días".

"Los vecinos tenemos que cuidarnos un poco más, tener presente que esto es peligroso para todos. Si no podemos trabajar y sirve para acompañar al marplatense para no infectarnos más, está bien",concluyó.