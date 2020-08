El intendente Guillermo Montenegro afirmó, horas antes de que Mar del Plata retroceda a Fase 3, que nos encontramos "en la semana más crítica" desde que empezó la pandemia, ante el importante aumento de casos positivos de coronavirus.

"El aumento de casos de los últimos días nos lleva a tomar la decisión, entendiendo que es la forma que podemos evitar la circulación del virus, evitando la circulación de gente. Es importante cuidarnos, salir en el momento necesario, pensando que es la semana más crítica que hemos tenido desde el inicio de la pandemia y para evitar no estar a la altura de las circunstancias del sistema sanitario. Estamos en números estables, pero si sigue subiendo puede cambiar", expresó Montenegro en una entrevista con Antes que sea tarde, por Radio Mitre Mar del Plata.

El Jefe comunal destacó que por la responsabilidad del Municipio "con la atención primaria", se generaron camas "en los hoteles para los enfermos leves o asintomáticos poder seguirlos". "Se trabajó con el Gobierno nacional y provincial, el recurso humano es importante. Hay un protocolo de emergencia que se usa en AMBA de un terapista cada 24 camas y 6 médicos que ha dado buenos resultados. Trabajamos con la capacitación, pensando que se puede llegar a complicar y una situación en la que no queremos estar", añadió al respecto.

Asimismo, anticipó que se anunciará una línea municipal para denunciar reuniones clandestinas y que se trabajará "muy fuerte" en el control. "Es impensado poner un policía en cada casa, tenemos que asumir una cuota de responsabilidad importante cada uno en el cumplimiento de los mandatos, sobre todos las personas que tienen mayor riesgo por edad", puntualizó.

"Todos sabemos qué tenemos que hacer, sobre todo teniendo en cuenta la situación compleja que se generó la última semana. Pasó en Córdoba, Mendoza, Rosario, Bahía Blanca. Esto ha ocurrido, es la mejor forma de anticiparse, por eso tomamos la decisión de volver a Fase 3 a partir de las 12 de hoy", aseveró Montenegro.

Para el Jefe Comunal, se atenderá en estos días temas relacionados con la reactivación económica, si bien la parte emocional "es importante". Además, volvió a apelar al cumplimiento de la gente de los protocolos y que "sea responsable porque de esa manera también estamos cuidando al otro".

"Se están viviendo momentos complejos en nuestro país y la provincia, no somos una isla. Esto está claro, vamos a tener que poner nuestro mejor esfuerzo para volver a tener las mismas actividades. No solamente la cantidad de contagios, si no verificar la situación de que esos contagios no sea personal de salud que sea necesario para dar respuesta. Tenemos personal de salud aislado que en diez días no estará", consideró.