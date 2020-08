Playa Serena: se encajó un camión de residuos y descargó la basura en plena calle

Un camión de residuos de la empresa 9 de Julio quedó encajado en el barro de la calles 435, entre 10 y 12 del barrio Playa Serena, y volcó la mitad de su carga en lugar, frente a la casa de un vecino.

Una situación y un reclamo que no es nuevo, ni en Playa Serena, ni en San Jacinto, San Patricio, Costa Azul y Los Acantilados. Toda la zona del sur de Mar del Plata padece la misma problemática, respecto a las calles.

"La única calle que hizo la Delegación del Puerto fue la calle 445 hasta Newbery y un tramo de la 26, donde estaban todos los vecinos anegados". le confió a El Marplatense la presidenta de la Sociedad de Fomento, María Inés Benítez, al ser consultada sobre el hecho que se registró en horas de la mañana de este jueves.

"Para esta calle habíamos solicitado una retroexcavadora porque ya estaban las familias bajo el agua y se había caído una mamá con una criatura. No hay forma de pasar porque no hay vereda, no hay nada. En relación a eso salimos a recorrer, les mostramos las calles a la Delegación del Puerto y quedaron con el compromiso de que algunas se iban a poder hacer", referenció la referente de Playa Serena.

Asimismo confió que el miércoles, en el mismo lugar se encajó un camión atmosférico y hoy el camión recolector de residuos "con la dificultad de que dejó medio camión de basura en la calle y la respuesta fue que hasta que no se seque no lo iban a poder sacar. Y todo ese foco infeccioso le quedó en la puerta de la casa a un vecino, que tiene un tallercito al que no se puede acceder y viviendo con su padre, un hombre mayor, porque no podía ir a visitarlo por el estado de las calles", explicó Benítez.

En cuanto a las respuestas de la Delegación del Puerto les "manifestaron que no tenían material, estaban esperando que el Emvial les avisara y que por otro lado, la máquina que tienen no les estaba andando muy bien. Y aparte de eso nos dijeron que tenían órdenes del municipio para cubrir recorridos en Antártida y otros barrios. Responden a los requerimientos del Emvial. Incluso nos comunicaron que San Jacinto está detonado también y no les proveen material. No hay un plan integral de laburo", sentenció la presidenta.

"No existe la opción de que las calles se sequen porque ya están destruidas. Hay que hacer un trabajo muy profundo, ya no sirve hacer una ´pasadita´ con la máquina y tirarle ´polenta´. Hace falta algo profundo y con toscas", afirmó.

"Pasa a ser todo una desidia, hay un abandono total de personas", dijo la referente.

Según confió Benítez, la calle 435 es una salida obligatoria porque conecta ruta 11 y Jorge Newbery. Por allí debe pasar la ambulancia, la recolección de residuos y la policía.

En cuanto a la recolección, la misma se realiza martes, jueves y sábados y de acuerdo a la comunicación del vecino, la empresa 9 de Julio aseguró que el próximo sábado no pasarán, de mantenerse las condiciones de esa calle.