Montenegro agradeció el esfuerzo de los marplatenses: "No aflojemos para poder reabrir pronto"

El intendente Guillermo Montenegro agradeció el esfuerzo de los marplatenses por el acatamiento en el primero de los 10 días del regreso a fase 3, que implica algunos cambios en las actividades que se encontraban permitidas hasta ayer. Destacó también el operativo de control y pidió: “No aflojemos con el cumplimiento de los protocolos, y así podremos reabrir pronto”.

“Es un orgullo enorme ver el esfuerzo de todos los marplatenses, de cada vecino que a pesar del cansancio, del agobio del encierro por tantos días hoy igual salió solo para hacer lo esencial. A cada comerciante, sé el esfuerzo que representa abrir con una modalidad diferente por 10 días o incluso a los que tienen que cerrar”, indicó Montenegro.

Además, indicó que “siempre dije que no me iba a temblar el pulso para volver atrás. Y no es una medida para sembrar miedo, sino que se trata de una decisión que implica previsión, para poder bajar la circulación de personas y así evitar que sigan creciendo los casos de Covid 19 en nuestra ciudad”.

“Les pido que no aflojemos con el cumplimiento de los protocolos, vamos a seguir controlando porque es clave que estos 10 días nos cuidemos entre todos. Si somos estrictos con el cumplimiento, podremos reabrir pronto y les aseguro que es lo que más quiero”.

Asimismo, manifestó que “hoy nuestra ciudad amaneció con una realidad distinta a la que veníamos viviendo, y no puedo dejar de decirles que me emocioné al ver como todos los marplatenses entendieron que estas medidas son por el bien de todos, para seguir cuidándonos".

“Gracias a los vecinos, a los voluntarios, a los comerciantes, al personal de salud, al de control y a todos los que desde su lado, nos ayudan a cuidarnos entre todos. Sigamos por este camino para que pronto podamos volver a disfrutar la ciudad”, concluyó.