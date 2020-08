Se robaron la mandíbula del cachalote varado en Camet Norte

Insólito. Robaron parte del ejemplar de cachalote avistado el sábado 8 de agosto en las playas de Camet Norte, partido de Mar Chiquita, hasta donde se habían trasladado un gran número de ambientalistas y proteccionistas que trataron de salvar al animal, que ya se encontraba sin vida.

Se barajó la posibilidad, en principio de enterrar al animal en el lugar. Luego, la intención era trasladarlo. No obstante, nada de eso se realizó y el cachalote quedó a la deriva y en las últimas horas se robaron el maxilar.

Esta situación fue alertada por Juan Lorenzani, referente de la Fundación Fauna Argentina: "Fuimos a tomar medidas que nos faltaban, la misma marejada lo trasladó mil metros más al norte y nos encontramos con que ya le habían extraído el maxilar, su mandíbula con todos los dientes", confió a El Marplatense.

Y agregó que "era algo que se podía esperar ya que nunca fue considerada nuestra propuesta de poder sacar el esqueleto del animal para una muestra científica y educativa. Ahí se ven las desavenencias que hay entre la OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) y las ONG. Y nos sentimos discriminados. Teníamos un equipo preparado con las herramientas. Este tipo de cosas no le hacen bien al medio ambiente. Sin consensos no se pueden instalar formas democráticas de funcionamientos".

En relación a la modalidad del robo, Lorenzani especificó que "cortaron la parte de los dientes y debe haber sido con una herramienta mecánica, tipo moto sierra. Cuando un animal queda abandonado, la vandalización es corriente. Cuanto más pasa el tiempo y van aflorando distintas partes óseas, es sacado a manera de souvenir por muchas personas que les interesa tener un hueso".

"La OPDS no nos convocó, pero fuimos igualmente a una reunión para presentar nuestra propuesta, pero directamente no se nos escuchó. Como no pudieron enterrarlo, ni cortarlo en tres pedazos para trasladarlo, lo dejaron ahí para que actúe la naturaleza", denunció el referente de la Fundación Fauna Argentina.

"De esta manera se perdió algo muy importante para la zona en general. La idea que teníamos es que quedara la muestra ósea de un ejemplar que no es visto muy seguido y mucho menos que quede varado en las costas", lamentó Lorenzani.