"La Justicia no puede estar paralizada y menos cuando existen cuestiones de crisis"

El presidente del colegio de abogados, Fabián Portillo, se refirió a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dispuso este lunes, preventiva y provisionalmente, "la retrogradación del servicio pleno de justicia en la cabecera departamental de Mar del Plata"

"No nos toma de sorpresa, como viene sucediendo en toda la provincia y el pais, como se están acelerando las cuestiones sanitarias es posible esperar cualquier cuestión de estas. Lo que hay que tener en cuenta es que no se acaba la Justicia, la resolución es muy clara donde dice que los titulares de la dependencia deberán profundizar sus tareas, trabajando de forma remota, llevando a cabo los procedimientos de acuerdo a las herramientas que se tienen en este momento. No es que cerramos la Justicia en Mar del Plata", explicó Portillo en diálogo con El Marplatense.

Sin embargo, destacó que hay "algunos problemas" como "por ejemplo los expedientes, la mayoría no pueden seguir avanzando, porque la mediación virtual no está reglamentada y no se puede continuar con reclamos judiciales que se han incluido dentro de este período, la gran problemática de las audiencias presenciales".

"Cada dependencia está elaborando su protocolo de acuerdo a la cuestión edilicia de cada una, para que las audiencias puedan llevarse acabo. Estamos pasando por un tema complicado, que nos aparecen ciertas piedras en el camino, como la resolución de hoy, atinada pro cierto. La justicia no puede estar paralizada y menos cuando existen estas cuestiones de crisis", aseveró Portillo.

Por último, destacó que se debe trabajar "para encontrar alternativas mejores, que merece la cuestión y las necesarias para que esto funcione y los expedientes sigan circulando". "No podemos tener una sociedad sin Justicia, sin poder reclamar", concluyó.