Fase 3: "El descenso de casos se va a ver dentro de dos semanas a partir de esta medida"

El infectólogo y ex secretario de Salud de General Pueyrredon, Alejandro Ferro, ha sido determinante en todas las declaraciones que realizó desde el inicio de la pandemia. Y en esta ocasión volvió a alertar a los marplatenses, principalmente a los pertenecientes a los grupos de riesgo, sobre los cuidados y la responsabilidad de respetar el distanciamiento

"Esta medida se toma a partir de reconocer que hay transmisión comunitaria cuando ya venía trabajando de manera importante en la ciudad por lo que en los próximos días seguramente tendremos aumento de casos y el descenso de casos se va a ver dentro de dos semanas a partir de esta medida. Y dependerá de la intensidad con que las personas la lleven a cabo y además que se comprenda que el virus está circulando de una manera muy importante en la ciudad", comenzó el especialista en diálogo con El Marplatense.

"Lo único que puede evitarlo es el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso del barbijo. Esto es fundamentalmente para las personas de más de 60 años o que padezcan otras patologìas como diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, renales y pulmonares porque cuando el virus circula de esta forma, a las personas jovenes no les va a generar daños irreversibles. Independientemente de la fase en la que estemos, hago un llamado a las personas dentro de estos grupos de riesgo para que fundamentalmente no deban reunirse con nadie a menos de dos metros y sin barbijo, que no sea conviviente", detalló Ferro.

Y añadió: "Las personas mayores deben comprender que los padres, los hijos, los hermanos y los amigos que no conviven son extraños y reunirse con ellos es lo mismo que reunirse con un vecino de otra ciudad. Además de la medida de fase 3 hay que insistir en lo otro, en convencer a las personas de riesgo, que son las que más problemas irreversibles pueden tener".

Asimismo, el ex secertario de Salud se refirió al sistema sanitario de la ciudad y explicó que "Mar del Plata tiene una complicación adicional que es que tiene un servicio de salud pública insuficiente en lo que refiere a internación. Tenemos un solo hospital para la ciudad y la zona que habitualmente está saturado. Y más allá del Hospital Modular, no se tuvo en cuenta que el recurso humano iba a disminuir por la cuarentena y las enfermedades de los propios agentes de salud. Lo que se debe hacer es que la gente se empondere la salud propia, hay que ser responsables y comunicar a los grupos de riesgo que debe cuidarse cada uno por sí mismo porque nadie lo va a cuidar mejor".