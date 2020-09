Transmisión comunitaria: el Plan CuiDARnos se mudó a la vía telefónica

Desde los Comités barriales de emergencia (CBE) de Mar del Plata detallaron este miércoles cómo trabajan en el marco de una escenario de transmisión comunitaria y la manera en la que el aumento de casos de coronavirus modificó la dinámica de los planes DetectAr y CuiDARnos.

El dispositivo DetectAr implica la detección temprana de personas con sintomatología respiratoria y con nexo epidemiológico con el objetivo de mitigar la transmisión del virus a través de hisopados y relevamientos.

Por su parte, el plan CuiDARnos tiene el mismo objetivo, pero sin realizar testeos, ni ingresar a los domicilios. En este caso, los datos son obtenidos a partir de encuestas y el trabajo realizado por lo promotores, debido a que este programa también busca difundir información sobre el coronavirus y cómo actuar ante la sospecha de un caso positivo.

Sin embargo, dada la situación epidemiológica de General Pueyrredon, este último dejó atrás la modalidad presencial y la recolección de datos se realiza de manera telefónica. "Desde el área de salud de los Comités barriales de emergencia seguimos trabajando con aquellas familias que tienen síntomas para poder brindar esa información al sistema de salud municipal y que se realicen los controles", detalló Gonzalo Vigil de los CBE a El Marplatense.

En este sentido, destacó que, dada la parcial saturación del sistema de salud, los hisopados y los resultados de los mismos están tardando varios días. "El 107 es un servicio que funciona, pero con ciertas particularidades que hacen que se demore la atención médica a las personas que lo solicitan, así como también el testeo", agregó.

Actualmente, debido al escenario de transmisión comunitaria y la vuelta a la Fase 3, se establece que los contactos estrechos de una persona que tiene coronavirus son también considerados positivos sin la necesidad de un testeo. "Esa incertidumbre que genera decir no me hicieron el hisopado, pero ya me consideran como un positivo. Hace que la gente se encuentre más alarmada", consideró.

"Seguimos realizando relevamientos de manera telefónica, ya que hemos determinado que no es recomendable salir a recorrer casa por casa, ni el contacto con muchas personas", remarcó Vigil.

En relación al Plan DetectAr, señaló que los Comités barriales de emergencia no fueron convocados por el Municipio para participar y que sólo realizaron las capacitaciones para su implementación. "Es extremadamente necesario. La gente hoy en los barrios siente un montón de síntomas pero no acceden al hisopado", explicó.