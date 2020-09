Apareció muerta la chica de 14 años que estaba desaparecida en Moreno

Una adolescente de 14 años que estaba desaparecida desde la madrugada del domingo fue hallada sin vida en las últimas horas en el partido de Moreno. La Policía busca a un sospechoso.

Según informó Todo Noticias, Ludmila había ido a una fiesta en la casa de unos amigos en la localidad de Francisco Álvarez y nunca regresó.

Tras realizar la denuncia, la Policía montó un gran operativo en la zona de Villa Escobar y encontró su cuerpo dentro de una bolsa, lo que generó conmoción y dolor entre sus allegados.

De acuerdo a declaraciones de una fuente judicial citada por el medio Primer Plano, "la data de muerte indica que fue entre las 6 y las 12 del domingo y aparentemente fue por ahorcadura", información que sería confirmada este lunes, en la autopsia. También intentarán determinar si Ludmila fue abusada sexualmente.

Por el momento, muchas de las personas que participaron de la fiesta ya fueron identificadas y deberán declarar ante la Justicia, entre ellas el dueño de la casa donde se realizó el evento en medio de la cuarentena, identificado como Cristian Adrián Jerez.

"Es el que estaba alquilando la casa. Se fueron todos y la nena quedó sola con él. Hay vecinos que dijeron que estaba acostumbrado a amenazar pendejas", denunció el padre de la víctima.

"El que se fugó estuvo hablando acá conmigo; me vio a los ojos; dijo que iba a buscar un documento y no volvió nunca más. No lo tendrían haber que dejado salir. Hoy me tocó a mí. Espero que no le toque a ningún padre más", agregó, en diálogo con Semanario Actualidad.

Interviene en la causa la UFI N°4 del departamento judicial de Moreno, a cargo de Federico Soñora.