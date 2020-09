Robo en carpintería: "Esta zona es tierra de nadie"

Dos hermanos, dueños de una carpintería de aluminio y vidriería, ubicada en Champagnat y Saavedra, sufrieron el robo de gran parte de sus herramientas, minutos después de cerrar el local. No conformes, los delincuentes quisieron volver a entrar unas horas más tarde.

"El viernes a la noche nos quedamos trabajando hasta tarde porque ya nos habíamos comprometido con unos clientes para la entrega de un frente de aluminio. De ahí entregamos un trabajo en una parrilla y rápidamente me llamó un vecino que me habían entrado a robar", le comentó uno de los dueños, Juan, a El Marplatense.

"Cuando me avisaron mandé a mi hermano que estaba a tres cuadras, llegó un patrullero y me dijeron que fuera a hacer la denuncia. Pero ya he sufrido otros robos y nunca se llegó a nada, entonces no la hice. Da bronca e impotencia porque hace un mes en este lugar y estamos cambiando trabajo por herramientas", relató.

Entre los materiales, Juan describió que "se llevaron atornilladora, cortadora, la computadora, herramientas de mano. Por suerte no se pudieron otras que tenemos en el subsuelo porque son muy pesadas".

"Al lado hay un taller que tiene cámaras pero no andaban y enfrente, de un local que nos vende vidrios, nos van a llamar para ver si se ve algo. Pero no creo", lamentó.

"Nos han dicho que el mismo día han entrado en otro lugar de la vuelta. Acá de lo que es Champagnat y Juan B. Justo hasta Luro, después de las 7 de la tarde esta zona es tierra de nadie, todo oscuro. Yo puse unos reflectores de led bien grande, pero no les importó porque rompieron la persiana central y entraron como si nada", cerró uno de los dueños damnificado.