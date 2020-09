La policía bonaerense niega una acción política detrás de las protestas

El secretario general del Sindicato de Policías Bonaerenses, Nicolás Masi, afirmó este miércoles en CNN Radio que “no hay una acción política detrás” de las protestas de esa fuerza y aseguró que “los servicios básicos están garantizados” en materia de seguridad.

El representante policial dijo que la protesta por aumentos salariales “nació de un hartazgo generalizado” después que “la familia presionó y se empezó a unir en una protesta”.

“Los efectos no tuvieron más remedio” que salir a protestar. “Así nació. No hay otra explicación. No hay una acción política detrás”, aseveró.

Para Masi, “el detonante” de la movilización policial fue “el anuncio de una inversión muy importante” en materia de seguridad en el distrito bonaerense que “dejó de lado las necesidades salariales de tener un sueldo digno para trabajar”.

Dijo que desde la fuerza “venimos sosteniendo la necesidad de equipararnos salarialmente con la policía mejor paga”. Al respecto, señaló que un oficial recién recibido de la policía de la Ciudad de Buenos Aires gana 60 mil pesos mensuales contra los 34 a 37 de un agente bonaerense.

“La diferencia es muy grande. Ellos trabajan seis horas y nosotros ocho horas más un recargo de servicio con una hora extra con un precio irrisorio” de 40 pesos, alertó.

La provincia informó el martes que esta misma semana anunciaría un aumento salarial para la policía bonaerense, pero sin precisar el monto. La protesta no se detuvo y la tensión crece con distintas movilizaciones, la principal en la zona de Puente 12, en La Matanza.

Hoy el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, afirmó que el gobierno trabaja en el anuncio de aumento salarial para la policía de la provincia que sea "lo más completo y abarcativo posible". Además no descartó que pueda haber «un interés para utilizar desde la política» el conflicto.

En su diálogo con Nuria Am, Masi dijo que “nuestra organización siempre se puso a la vanguardia de los reclamos del trabajador policial” y precisó que la Corte Internacional de Derechos Humanos “le ha solicitado al gobierno una solución amistosa sobre el conflicto”.

Además, el dirigente aseguró que las autoridades ahora “tienen que hacer un ofrecimiento” para destrabar la protesta. “La decisión la tienen las bases”, concluyó.