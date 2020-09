Para el Municipio, "la negación de Provincia fue muy rápida"

El municipio lamentó el rechazo que hizo el Gobierno de la provincia de Buenos a las propuestas de reapertura de tres actividades económicas en Mar del Plata, en el marco de la Fase 3. El secretario de producción, Fernando Muro, señaló que fue “muy rápida” la decisión de Provincia.

"Enviamos las actividades este martes. Fue bastante rápida la decisión de negación, de no permitir la actividad, sólo porque no está en la fase correspondiente. No tiene que ver con otros temas técnicos o de protocolo. Hay muchos marplatenses que trabajan en la construcción, gastronómicos y los comercios, son actividades centrales en la economía. Por eso mandamos rápido el pedido, entendiendo que es una situación compleja de lo sanitario, pero el trabajo de los marplatenses es importante también", detalló Muro en diálogo con CNN Radio Mar del Plata (FM 88.3).

En este marco, el funcionario detalló que se debe tener "una visión local" de la pandemia, porque "no es la misma realidad en los 135 municipios" bonaerenses. Por ese motivo, "apostarán nuevamente" a la Comisión de Reactivación Económica del Concejo Deliberante.

"Nación necesita una recomendación de los gobernadores para emitir sus disposiciones. Antes del esquema de fases era así, se pedía de forma individual. Mar del Plata está en fase 3, de aislamiento, con lo cual se necesita del gobierno nacional para habilitar actividades. Esa sería la situación administrativa hoy. No queremos que pase lo de Tandil. Nosotros apostamos al diálogo, trabajo conjunto y consenso", puntualizó Muro.

Con respecto a los protocolos y fundamentos enviados, detalló que por el lado de la construcción privada "no registró inconvenientes en los contagios, no se dieron dentro de las obras". "Fue denegado, simplemente porque la construcción no está en Fase 3. Consideramos que está mal encasillada, porque se ha puesto ahí por la particularidad del AMBA que los trabajadores usan el transporte público, no es lo que pasa en Mar del Plata. Ahora pasa que empiezan a hacer algún trabajo en un domicilio o changa, que es más peligroso", agregó.

"Después hicimos el pedido de la modalidad de take away plus para gastronomía, que es con las mesas en la vereda y a cielo abierto. No es lo que quería el sector, pero es un intermedio. pero también fue rechazado de plano", añadió. Por último, "se hizo la solicitud para comercios no esenciales, para que pueda ingresar al local a un aforo del 50% de lo que correspodne a Fase 4".

"Entendemos que no puede complicar nada. Pero todos los protocolos fueron rechazados", concluyó el funcionario.