Among Us: cómo jugar al nuevo juego que causa furor

Un nuevo videojuego amenaza el reinado de Fall Guys o Call of Duty: Warzone, dos títulos del género battle royale que se convirtieron en hits del entretenimiento digital durante la pandemia de coronavirus.

Desarrollado en 2018, Among Us comenzó a ganar desde fines de julio cada vez más interés entre los gamers ocasionales y generar repercusión en redes sociales a través de los memes. Es un juego muy parecido al clásico “Mafia” o “el asesino” de las cartas, pero llevado al mundo de los videojuegos online.

En esta versión digital, que transcurre en una nave espacial, pueden participar de 4 a 10 personas. Al menos dos de ellos son asignadas aleatoriamente como impostores que están “entre nosotros” (Among Us, en inglés). Por lo tanto, unos tienen que intentar no ser descubiertos y los demás tienen que intentar descubrirlos.

Los impostores deben asesinar al resto de participantes sin ser descubiertos, pudiendo sabotear también la nave para causar el caos y que así, entre la confusión, tengan vía libre pata matar.

Mientras tanto, el resto de integrantes de la nave tienen que intentar ganar completando todas las tareas que se les asignan o descubriendo y eyectando al impostor fuera de la nave al espacio exterior antes de que acabe con todos.

*Mi amigo me mata en Among Us*

Yo: pic.twitter.com/DARLNgXRdE — WiStickers (@WiStickers) September 3, 2020

La mecánica es tan simple como la del juego de cartas. La partida empieza y estás dentro de la nave. Podes mirar el mapa, y hay diferentes salas con misiones que hay que cumplir. Cuando un tripulante es asesinado y otro lo descubre, lo reporta pulsando un botón rojo en la zona de la cafetería. En ese entonces se abre una fase de votación para decidir quién es el impostor.

En la votación pueden pasar varias cosas. En este espacio de debate, que se realiza a través de la app de chat Discord en Android o iOS, empezarán las acusaciones cruzadas que cada jugador expondrá para tratar de desenmascarar al impostor o intentar persuadir al resto. Si nadie está seguro, la partida continúa.

Pero si se vota a alguien como impostor se le eyectará automáticamente de la nave y morirá, y el juego te dirá si era o no era el impostor, y cuántos quedan en la nave. En cualquier caso, la partida seguirá adelante y el impostor o los impostores restantes tendrán que intentar seguir actuando sin despertar sospechas.

Cómo descargarlo en PC

Hay dos maneras diferentes de poder descargar y jugar a la versión de Windows, aunque en ambos casos la versión oficial es de pago.

El primer método es simplemente comprar la que está en la tienda de descargas Steam. Una vez iniciada la sesión, pulsa en el botón de Añadir al carro y realiza la compra del juego -cuesta $ 67,99 pesos-. Después de comprarlo, ya podrás descargarlo y jugarlo desde la aplicación oficial de este plataforma de juegos.

El segundo método es comprar el juego desde su web oficial del estudio InnerSloth. Una vez estés dentro solo hay que pulsa el botón Download Now que aparecerá en rojo. Lo curioso es que te ofrece pagar lo que quieras, aunque el precio mínimo son 5 dólares.

Cómo descargarlo en Android e iOS

Además de la versión en PC, Among Us está adaptado también para los celulares Android e iPhone en forma gratuita, ya que el videojuego para estas plataformas tiene la modalidad free-to-play (gratis para jugar, en castellano).

El sistema de monetización está basado en compras estéticas (accesorios, vestuario y hasta mascotas) dentro de la aplicación.

Para descargar Among Us en Android, solo deberás ingresar en la tienda oficial Google Play Store y buscar el juego en el catálogo. A continuación, lo único que tendrás que hacer es pulsar en el botón Instalar, que aparece en color verde.

El proceso es similar en terminales iPhone y iPad. Si entras en la App Store y buscas Among Us! descubrirás que puedes descargarlo gratis al momento. Una vez que te hagas con él ya podrás iniciar la aplicación y comenzar a divertirte con el resto de jugadores.

Fuente: Clarín