Gastronómicos: "El sector es castigado por unos irresponsables que han hechos reuniones sociales""

Conocida la decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires de no aceptar la flexibilización que envió el intendente Guillermo Montenegro y a pocas horas de dar todos los sectores una conferencia de prensa, representantes de gastronómicos, boliches y empresarios relacionados a lugares de esparcimiento, mantuvieron firme su voz en el reclamo de que "los políticos dejen de hacer política berreta en medio de esta pandemia, ellos son lo peor de esta pandemia".

Leonardo Flota, quien posee tres locales y emplea a 80 personas, dijo a CNN Radio Mar del Plata, que "la situación no da para más" y apuntó al sector político, sin distinción ni banderas: "La pandemia de los políticos es lo peor, es la que hace que la gente se muera de hambre, que gente funda sus comercios, que haya gente que muera por no tener asistencia en hospitales porque los médicos están mal pagos y así todo, y todos rehenes".

El empresario señaló, en ese sentido, que "están haciendo política berreta", al considerar lo sucedido con la Comisión de Reactivación económica, a lo que argumentó que "esto lo digo a modo personal, no en nombre de ninguna cámara o sector aunque todos saben a qué me dedico".

Flota no dudo en decir que "la oposición se pelea con el oficialismo, el oficialismo con la oposición, cuando hay algún proyecto ponen por delante sus intereses. Total ellos no tienen problemas: a mi me gustaría que sea al revés, que nosotros tengamos garantizados los sueldos como ellos, y que vayan a buscar el dinero para pagar lo que hay que pagar. Así es fácil", y añadió que "hay políticos que laburan y ayudan y caminan los barrios, yo hablo de la pandemia en general".

"Ya no damos más. Estamos necesitando trabajar de cualquier manera, no queremos bajar las persianas y dejar a los empleados en la calle. No tenemos ingreso de ningún lado y la ayuda del Estado no existe. El ATP es para el empleado", añadió.

Flota consideró que se piensa "armar una Multisectorial" pero ello es una idea que analiza "la Cámara" aunque "nosotros estamos en todo lo que sea para ayudar y visibilizar esta problemática".

Por su parte, Juan Rodríguez, afirmó que "estamos en una situación crítica", y añadió que "hemos cumplido con todos los protocolos de salud y el sector es castigado por unos irresponsables que han hechos reuniones sociales, perjudicando a toda la población".

"Es mas fácil castigar al comerciante obligándolo a cerrar el local que controlar las reuniones sociales. Sinceramente es muy difícil subsistir en cualquier rubro si tenes que estar cerrado más de 170 días, debes pagar sueldos, alquileres, impuestos y servicios", cerró otro referente de los gastronómicos.