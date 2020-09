Todos los sectores paralizados por la pandemia se unieron en un mismo pedido de reapertura

Entidades del sector privado productivo, generador de bienes y servicios en Mar del Plata, brindaron este jueves una conferencia de prensa en Playa Grande para visibilizar la compleja situación económica que atraviesan a causa de la pandemia, donde muchos ni siquiera están autorizados para desarrollar su actividad y hace meses que no trabajan.

El acto comenzó esta mañana con la presencia de los integrantes de diferentes asociaciones, dueños de comercios y periodistas. Aunque el reclamo estaba dirigido a los representantes políticos, aunque no acudieron la autoridades municipales. Tampoco asistió ningún concejal.

La iniciativa fue informada a través de un comunicado firmado por AEVyT Mar del Plata y sudeste, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, las Cámaras de Gimnasios, Natatorios y Afines, de la Construcción, de la Recreación, Textil, Unión de la Industria, el Comercio y la Producción, Cámara de la Industria de Artes Escénicas y la Cámara Empresaria de Balnearios, Restaurantes y Afines.

"Nos reúne una cuestión inusual. Es una de las pocas veces que todas las cámaras de Mar del Plata están manifestando al unísono una situación que se puede transformar en irreversible. Sin trabajo, no hay futuro para ningún país. Sin empresas, no hay empleo. Sin producción, no hay un sistema de salud sostenible", comenzaron esta mañana.

"Hay que pensar otros caminos: baja de impuestos para reducir la evasión y hacer crecer el número de contribuyentes, apoyo a las PyMEs, apertura del país a inversiones, aseguramiento de los servicios esenciales, como la salud y la seguridad y por sobre todo, el fortalecimiento de la justicia como vía privilegiada para poder pensar en un país que pueda tener futuro", consideraron.

Y destacaron: "Empresa que cierra implica puestos de trabajo que se pierden, achicamiento del mercado, empobrecimiento general del proyecto de ciudad".

"No se trata de la disyuntiva turismo versus salud; se trata de apoyar la producción y el trabajo como sostenes del propio sistema sanitario, para que aportando los recursos necesarios, podamos seguir cuidándonos", remarcaron.

"El sector productivo está protocolizado y preparado para cumplir adecuadamente con las medidas de prevención, pero la suerte está echada. O abrimos para trabajar con los cuidados necesarios, como ya hemos demostrado saber funcionar (con la ayuda fiscal y financiera que Estado pueda brindarnos, reducción del IVA, tasa “cero” en créditos, entre otras) o cerramos nuestras empresas para recibir un salvataje económico que impida nuestra extinción", cerraron en el comunicado.