El difícil momento que atraviesa Aquarium

El Aquarium de Mar del Plata, uno de los tradicionales paseos de la ciudad, vive momentos complicados como todos los parques y la industria del entrenamiento en el marco de la pandemia.

“Estamos con las puertas cerradas desde marzo”, resumió su director general, Andrés Coronel, en CNN Primera Mañana, que transmite en dúplex con CNN en Español.

Coronel dijo que “la prioridad es el cuidado de los animales” y precisó que “la situación es muy dura. El ingreso es de cero desde hace seis meses. Lo que nos ocurre es algo común en la industria del entretenimiento. Estamos con la necesidad imperiosa de volver a abrir”, apuntó.

Y añadió: “Estamos listos para abrir en cualquier momento, cuando las autoridades lo determinen”.

A su vez, el director científico del Aquarium, Alejandro Saubidet, dijo que “nuestros animales son nuestro principal capital y eso no lo podemos descuidar”.

Al respecto, señaló que “seguimos con las rutinas diarias, se sigue con chequeos médicos-veterinarios y la atención día a día de los animales en lo que es juegos y entrenamientos”.

Para ello, el personal fue dividido “en dos grupos” y cada uno trabaja durante dos semanas y descansa un período similar. “Esos dos grupos son totalmente estancos. Estamos trabajando con una muy buena planificación y ha dado buenos resultados”, indicó.

Finalmente dijo que “las estrategias y manejos dentro de la cuarentena no difieren en nada con lo que se hace desde hace años en el acuario. No solo es que el animal esté bien alimentado y cuidado, sino con las actividades diarias. Eso no lo hemos apagado. Si no redundaría en un problema médico”, concluyó.