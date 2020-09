Casetta entrena en Tucumán con los ojos puestos en Tokio

Belén Casetta se encuentra en Salta realizando su entrenamiento de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio en Tafí del Valle, Tucumán. La atleta, que tuvo que volverse de Kenya por la pandemia, logró volver a entrenar en terreno después de unos meses de estar en su casa de Mar del Plata.

“Fue todo muy problemático porque al principio sólo pude hacer algunas salidas hasta Sierra de los Padres pero después se redujo al entrenamiento a casa, haciendo bicicleta, abdominales y pesas. Si bien suman, lo que yo más necesitaba era seguir corriendo”, contó Casetta en diálogo con TN Running.

El objetivo de dirigirse a Tucumán "es aprovechar la altura y entrenar entre 2000 y 3000 metros de altura" y lo hace "siempre doble turno, de lunes a domingo".

Después del encierro, salir a correr fue una liberación. “El primer día que salí, lo valoré mucho. El cuerpo tiene memoria y responde. Sentir eso me hizo valorar la libertad y lo agradecidos que hay que estar”. Sin embargo, una nueva lesión la hizo volver a replantear su estrategia y a priorizar lo mental. “La cabeza es fundamental. Aprendí a escuchar al cuerpo y si me duele algo paro, si estoy cansada, lo mismo. Me ayuda a motivarme a volver mejor después de cada lesión. Haber aprendido a fortalecer la cabeza en este período fue un logro”, agregó.

Con respecto a las metas que tiene, la marplatense indicó: “Primero llegar a los Juegos, después alcanzar la final y de ahí lo que mejor se pueda. Pero ahora tengo la cabeza puesta en respetar las etapas, que el crecimiento sea progresivo y no haya margen de error para evitar nuevas lesiones”.

Fuente: TN.com.ar