Con Gambini a la cabeza, los DT se involucran en una renovación para Mar del Plata y la zona

Por Marcelo Marcel

Los directores técnicos de Fútbol están en un proceso de recambio de autoridades, ello es, por lo menos, lo que se está gestando desde distintos puntos del país, para cuando estén habilitadas las elecciones a nivel nacional del gremio que los nuclea.

En Mar del Plata, hay un grupo de referentes de esa profesión que están trabajando desde tiempo en la búsqueda de consensos que “permitan volcar nuevas ideas al deporte de la ciudad”, relatan quienes integran la TUA (Técnicos Unidos Argentinos), que con Jorge “Palito” Brandoni al frente se presentará en las futuras elecciones de Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA).

Aquí, es Mario Gambini quien está al frente en hacer visible las ideas que permitan “una mejora al fútbol del interior, porque así como va, está condenado a seguir sufriendo”, dijo el calificado DT.

Mario Gambini tiene casi 40 años en la profesión y muchos más en el fútbol, dirigió en Mar del Plata a River, Alvarado, San Lorenzo, Cadetes de San Martín, ascendió con Ramón Santamarina al Argentino A y cosechó a lo largo y ancho de la provincia éxitos en plazas destacadas o en La Pampa. También trabajó en Brasil y desde siempre tiene vínculo con referentes de la dirección técnica a nivel nacional dados sus lazos hechos a lo largo de tantos años.

En esta nueva iniciativa, Gambini se contactó con un grupo de DT de todas las épocas: “estoy acompañado por Roque Rocha y varios muchachos como Marcelo Zwicker, Luis Piazzalonga, Mariano Charlier, Rodrigo Osambella, Martín Romero, Gustavo Tempone y Eugenio Ramajo, Cacho Naveira, el negro Páez, Damián García, Mariano Padilla, entre otros”, dijo a El Marplatense.

“Las reuniones, por este tema de la pandemia, las hacemos por videollamadas. Hace un tiempo ya que estoy en contacto con Palito Brandoni y su gente. Y desde diciembre que volví a Mar del Plata me propusieron que me haga cargo”, comentó el exDT de Boca de Río Gallegos y Grupo Universitario de Tandil.

Para el “Gamba”, como se lo conoce en el ambiente, “me toca ser cabeza de grupo pero en realidad somos varios y destacados y respetados profesionales los que estamos detrás de este proyecto”. Y valoró el aporte de la mujer en el espacio: “Sol Pérez, es una fiera, que trabaja para San José, está Cristina Jiménez, una de las fundadoras de Affeba, dos mujeres que son increíbles trabajando y Julián Rowan que conforman un equipo bárbaro”, contó Mario en diálogo con El Marplatense.

“Nunca tuve un beneficio”, reclamó Gambini. “Yo creo que las escuelas deben capacitarse en todo sentido. Tienen que tener supervisores de Buenos Aires, que vengan a ver qué se hace con el dinero de las cuotas, mejorar la estructura, jerarquizarla. Y además pelear por una obra social para los técnicos”, agregó.

Para Gambini “de una vez por todas tenemos que tener una unidad, consensuar con los clubes que trabajen los que se reciban. Sabemos que los clubes del interior están muy mal pero somos 17 mil recibidos y es el rubro que más desocupados tiene”, alertó y apuntó a que la “ATFA debe ocuparse de eso, sacan DT y dónde van a trabajar”, se preguntó el experimentado entrenador.

Gambini debutó como DT en Mar del Plata en Deportivo Camet, poco después de dejar la práctica del fútbol. A los 29 años se puso un saco oscuro, camisa y corbate, elementos que no lo iban a abandonar hasta hace poco tiempo ya que fueron siempre su indumentaria de cada domingo. “No te olvides el perfumes francés y los cigarros”, recuerda entre risas.

Su debut oficial fue con Deportivo Camet, que por entonces militaba en la B de la Liga. Ahí ganó un torneo pero ascendió Libertad. “Y ahí llegó River, "para zafar del descenso" y zafamos”, recuerda hoy.

“Todos los clubes tuvieron algo especial, no sé, Alvarado por lo que significa su gente, San Lorenzo por su historia, donde me di el lujo de ser campeón y dirigir a figuras como Solaberrieta, De Pedro, Tito Stele, Rago”, rememora.

“Cadetes fue algo hermoso, con un grupo de pibes. Quiero decir que Juan Esnaider confió en mi, me dieron todo para trabajar, un lujo eso. Ganamos un campeonato increíble a San Lorenzo que era banca”, se emociona en el relato.

La Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA) busca una elección “ya que se han presentado varias acciones y no se pudo votar en el año 2018”, recuerda Gambini quien no quiere dejar de mencionar a “Daniel Onega, Rogel, Saporitti, Pancho Saa, Pipo Gorosito”, que acompañan y, de algún modo lideran el espacio.

Hoy el gremio a nivel Nacional sigue a cargo de Victorio Nicolás Cocco. Para el recambio, la TUA propone a “Palito” Brandoni como secretario General y a Mario Gambini en Mar del Plata y zona.