La esposa de un tripulante del Repunte: sin pensión y en crisis económica

Silvia de la Hoz, esposa de Marcelo Islas, uno de los tripulantes del buque El Repunte, perdió su vivienda. A casi 39 meses del hundimiento del buque marplatense, aún no tiene la presunción de fallecimiento y no puede cobrar la pensión.

"Lamentablemente el fin de semana tuve que dejar la vivienda, hace 22 años vivía ahí, porque no puedo pagar el alquiler. Estamos a días de cumplirse 39 meses del hundimiento y 26 meses que hice la presunción y todavía no tengo ninguna novedad. No soy yo, somos 5 familias que la hicimos a los 14 meses del hundimiento", detalló Silvia en diálogo con El Marplatense.

No le dieron ninguna explicación sobre las causas de esta demora, más allá de "que son los tiempos de la Justicia". "Es algo que uno no termina de entender", reflexionó.

Por estos días se encuentra alojada, junto con tres de sus hijos, en la casa de su hermana y buscando trabajo.

"Agradezco a toda la comunidad marplatense, cuanto más se viralice la problemática para mi es mejor. Necesito que la Justicia vea lo que está pasando. Son firmas de dos jueves para poder tener la presunción y la ART", concluyó Silvia.