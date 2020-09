Denuncian ola de robos en el centro comercial del Puerto: "Es tierra de nadie"

Comerciantes de la zona 12 de Octubre denunciaron este miércoles una ola de robos en el centro comercial del Puerto y exigieron mayor presencia policial. Según indicaron, los hechos ocurren durante principalmente durante la noche y más de una vez por semana.

"No hay un patrullero, no tenemos nada que nos resguarde. Hay cero seguridad. Hay cámaras, pero nada se resuelve. Estamos a la deriva, es tierra de nadie", explicó Marcela, dueña de un local.

"La semana pasada me robaron dos veces, el viernes y el sábado. La misma noche robaron en la otra cuadra y más arriba. Todos los días son dos o tres robos a la madrugada, aunque también ocurren de día y a mano armada", contó.

Este martes, dos hombres rompieron los vidrios de la sucursal del Puerto de Delta Computación, ingresaron y robaron una serie de aparatos electrónicos. La imagen fue captada por las cámaras de seguridad.

En tanto, Miguel Napoli, propietario del local, indicó que los hechos se incrementaron en la pandemia. "No les importa nada, han robado diez negocios y no hay nadie que controle a la noche", afirmó.

"A mí me robaron a las tres de la tarde. No pasa nadie haciendo controles. Ocurren en cualquier momento del día, no nos protege nadie", señaló Cecilia, otra comerciante.