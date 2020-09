Para dirigente marplatense del PRO, "Macri es el candidato más formado para el 2023"

Por Marcelo Marcel

La aparición del exPresidente de la Nación Mauricio Macri con una Carta Abierta, la respuesta del exDiputado Nacional Emilio Monzó lanzando criticas al espacio que gobernó el país entre 2015 y 2019 y del que formó parte, fueron hechos que marcaron un posicionamiento en las miradas dentro de un mismo espacio político.

Todo ello fue analizado por el dirigente marplatense del PRO, Emiliano Giri, quien en diálogo con CNN Radio Mar del Plata consideró "desafortunadas las palabras de Monzó" y pidió "respeto a la figura de Mauricio Macri", al tiempo que señaló que debe seguir "construyéndose un espacio con un mismo pensamiemto de los valores donde se respeten las Instituciones", algo que analizó como clave a la hora de ver las manifestaciones de la gente en la calle para mostrar el "descontento con las políticas del oficialismo", dijo.

Giri, además, no dudó en afirmar que Jorge Macri, actual alcalde de Vicente López, es quien mejores condiciones tiene "para ser el candidato de nuestro espacio a Gobernador para el 2023, aunque falte mucho para ello", señaló. Los dichos por el dirigente marplatense van en la sintonía del propio Jorge Macri quien ya hizo público ese deseo en su rica carrera política.

"La Carta Abierta que hizo el exPresidente Mauricio Macri hay que respetarla, por todo lo que representa en nuestro espacio del cual es fundador", empezó reflexionando Giri.

"Creo que esa Carta representa lo que observamos se viene viviendo en estos 10 meses de gobierno donde una parte de la sociedad ve un avance del oficialismo en las Instituciones de la República. Adhiero a su mirada, por eso compartí en las redes esa Carta y espero que el Gobierno rectifique estas actitudes que tiene en estos momentos que estamos viviendo y trate de encontrar un momento de diálogo", agregó.

Esa nota trajo por consiguiente un reportaje al armador de Cambiemos, Emilio Monzó quien se mostró muy crítico al espacio. Consultado acerca de cómo analizó la palabra del exDiputado nacional Giri señaló que "lamento mucho los dichos de Emilio (Monzó), porque en algún punto uno coincide en ampliar el espacio político en el que estamos, pero es con Macri y con todos adentro. No nos podemos poner en excluyentes. No quiero pensar que el planteo que esté haciendo termine siendo funcional al oficialismo en las próximas elecciones en el 2023".

Y analizó que "el PRO es un espacio nuevo, jóven que nace como un partido vecinal en la ciudad de Buenos Aires y que se proyecta a nivel nacional en el 2015 con la elección de Mauricio Macri como Presidente, de María Eugenia Vidal como gobernadora de la Provincia y de tantos intendentes y concejales en todo el país y legisladores también. Lo que toca no es decartarlo, sino trabajar en esa linea, perfeccionarlo".

Giri profundizó acerca de la situación del país que se vive actualmente al aclarar que los argentinos están en una disyuntiva: "La Argentina en algún punto debe pensar si quiere que se sostenga en sus Instituciones o que se sostenga en personas. Creo que tenemos que construir Instituciones fuertes lideradas por personas fuertes. Cuando hay Instituciones fuertes siempre las tentaciones autoritarias tienen controles que pueden mermar justamente esas tentaciones".

amplia y plural pero con valores e instituciones creíbles, con procesos orgánicos claros y democráticos, hacia ese camino debemos llevar al @proargentina y no a su disolución. Esto no inhabilita que aquellos que quieran irse del espacio para construir su propia aventura lo hagan. — Emiliano Giri (@emilianogiri) September 13, 2020

"¿Si Monzó es parte de Juntos por el Cambio?, no sé, hay que preguntárselo a él. En la Provincia de Buenos Aires ellos han armado un bloque por fuera de Juntos por el Cambio en la Cámara. Lo veo a Monzó con la intención de armar un espacio nuevo y está en todo su derecho. Considero sí que está mal vetar gente, decir este sí o éste no. Hay mucha gente que ha puesto el pecho, militando las campañas de todos, incluso de él que fue Diputado en la lista", sentenció Emiliano Giri.

Para el marplatense, "la participación política debe ser más horizontal y no tan vertical, porque digo que por ser así no pudimos sostener o revalidad la gestión en 2019. Creo en los liderazgos territoriales, en la participación de los vecinos, en la militancia de la gente; a ellos tenemos que convocar, no a un grupo de amigos, en un living de una casa, y entre ellos definir quienes van a ser y quienes no serán candidatos".

Cuando se lo consultó sobre las expresiones en una nota hecho a Monzó que calificó al pasado gobierno de Cambiemos como "rejunte", analizó que "creo que hubo un equipo y él formó parte de ese equipo. El presidía la Cámara de diputados, Rogelio Frigerio que forma parte de su espacio o de lo que están contruyendo era el Ministro del Interior, al igual que Sebastián García Deluca, viceMinistro de Interior, entonces que planteen que hay cosas que mejorar... los cuatro años de Mauricio Macri se transformaron en algo para mejorar y sobre ello tenemos que trabajar. Pero de ahí a decir que no hay que hablar con Macri o con Carrio o con Sanz, que no lo nombró pero pensar que hay que dejarlos de lado con la generosidad que han tenido relegando sus egos no me parece correcto".

Según su mirada, Giri consideró que "quizás haya que pensar en Urtubey, un gobernador de Salta que hizo una buena gestión, quizás sumar esos perfiles, y a otros dirigentes políticos en tanto compartamos los mismos valores".

En la nota en cuestión Monzó se lanzó como Gobernador, al decir que le gustaría ser candidato en el 2023, a lo que el dirigente marplatense marcó su posición: "me parece que el candidato más formado en todo sentido que tiene nuestro espacio para ser candidato a Gobernador de la provincia es Jorge Macri".

Y justificó su pensamiento, al decir que "es intendente desde hace ocho años, ha sido Diputado provincial, le tocó presidir el grupo de empresas del Banco Provincia y todo eso le ha dado una experiencia válida, como también las tiene Guillermo Montenegro en un futuro, ya que su imagen trasciende las fronteras de Mar del Plata y cuenta con una gran capacidad".

Sobre Maria Eugenia Vidal, Giri dijo sin dudar que "tiene la experiencia de haber sido Gobernadora y no se si quiere estar nuevamente en ese lugar. Ella liderará el proyecto político que quiera y allí estaremos acompañándola, por lo menos yo la acompañare. Es una de las dirigentes políticas que reúne todas las cualidades para convertirse en una síntesis electoral que agrupe a los espacios que nos toca ser parte de Juntos por el Cambio, como lo es también Horacio Rodríguez Larreta".

Sobre los temas de actualidad, la pandemia y el rol de los municipios de Juntos por el Cambio, para Giri se gestiona "con mucha responsabilidad en la pandemia pero entiendo que ha pasado que un intendente se sienta en una conferencia de prensa en Olivos y se entera allí que le quitan una coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Y al alcalde de CABA mediante un mensaje de texto un minuto antes".

La coparticipación es un tema de análisis desde hace mucho tiempo y Mar del Plata tiene como objetivo buscar su recompensa a lo que aporta al erario público.

"La ciudad aporta tres veces más de lo que recibe, en cuanto a la coparticipación. Creo que está bueno dar el debate de que cada municipio pueda discutir su parte con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hay algo que nunca se da y es esta discusión y creo que es el momento. No se puede seguir con este esquema pero hay que hacerlo ordenado, en el Congreso y no de prepo", señaló.

"La gente está cansada de que la lleven a los cachetazos por eso sale a la calle, marcha y reclama. Todos queremos convivir en paz, donde sean respetadas las mayorías y las minorías", concluyó el dirigente del Pro.