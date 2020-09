El Centro Comercial San Juan presentó una carta a Montenegro: "La venta cayó un 70%"

Los comerciantes de la calle San Juan dirigieron en las últimas horas una carta al intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, para visibilizar las consecuencias de la fase tres en el sector y pedir que autorice "el ingreso de un cliente a los comercios".

Asimismo, destacaron que cumplieron, al igual que sus empleados, durante tres meses los protocolos sanitarios y afirmaron: "La propagación del virus no fue resultado de nuestro proceder". En este sentido, exigieron al Municipio que "controle y multe" a quien no lo haga.

"Nosotros hicimos las cosas bien. Respetamos los protocolos, la capacidad, no dejamos probar a la gente. Consideramos que el foco de contagio es la gente que se juntó, la que iba a la costa", explicó Cintia Mendoza, comerciante.

"El pedido no es que pueda entrar de a una persona. No queremos que se prueben, ni dejar pasar a la gente sin permiso. Vamos por el diálogo y las cosas bien hechas", indicó.

La nota fue dejada en el Centro De Operaciones Y Monitoreo (COM), donde se encuentra la oficina del intendente. Según indicaron, esperaban ser atendidos por Fernando Muro, secretario de Desarrollo Productivo, pero no respondió.

"Avisamos que íbamos a ir. Le mandamos un mensaje a Fernando Muro, pero nadie nos recibió, así que la dejamos en el COM", detalló Mendoza, desde el Centro Comercial San Juan.

"La actividad es insostenible. No se puede trabajar más de esta manera, no se vende. Van a cerrar tres locales más. Hay chicos que no abren caja directamente. En plata, la caída es de un 50%. En prendas, es más de un 70%", explicó.

En caso de no tener respuestas, los comerciantes ya preparan una serie de medidas. "A partir de la semana que viene, vamos a empezar a hacer acciones: sacar mesas, percheros", concluyó.