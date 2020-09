HIGA: trabajadores hospitalarios convocan a un "abrazo solidario"

El próximo 21 de septiembre Día de la Sanidad, personal hospitalario realizará un abrazo solidario al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), para visibilizar la situación por la cual atraviesa la salud pública en medio de una pandemia que ha puesto en gran evidencia la falta de una efectiva política de salud pública, que permita a los trabajadores de la salud contar con infraestructura, insumos y salarios acordes a la capacitación y tareas que realizan.

Sin dudas el personal que se desempeña en las áreas de salud y que atienden la pandemia de Covid-19 son los héroes y heroínas del siglo XXI, por enfrentarse a la emergencia sanitaria más grande de la historia.

En este marco, especialistas, epidemiólogos, médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, laboratoristas, ayudantes, personal de limpieza, camilleros, conductores de ambulancias, personal administrativo, y un sin fin de personas arriesgan su propia vida para salvar a los demás.

"Los que trabajamos en el HIGA, lo consideramos nuestra casa, porque hace muchos años que estamos ahí y porque hemos elegido ese lugar para trabajar, habiendo podido elegir otros lugares", manifestó Fernanda Tapia, enfermera del HIGA, en diálogo con el programa "Antes que sea Tarde", por Radio Mitre Mar del Plata, FM 103.7

"Con esto tiene que ver la visibilización que realizaremos el 21 de septiembre, con una movilización. Elegimos ese día a pesar de que sabemos que estamos en la Fase 3, motivo por el cual lo vamos a realizar con protocolos, con distanciamiento de 2 metros y un abrazo simbólico al HIGA, que sin dudas es un lugar emblemático", subrayó.

"Lamentablemente hemos tenido que esperar a que suceda esta pandemia histórica para que se realicen algunas modificaciones. Creo que esto no es culpa del que está ahora en el gobierno y en esto no hay nada político ni mucho menos. Nosotros simplemente somos enfermeros unidos de Mar del Plata, quienes estamos sintiendo la baja de muchos compañeros", remarcó Tapia.

"Al día de hoy el parte que tenemos es que son más de 80 compañeros afectados por el Covid-19, por lo que queremos hacer visible que se reivindique la profesión en el día de la sanidad, como lo es el 21 de septiembre y en el año de la enfermera. Queremos que se nos escuche y se haga visible lo que estamos viviendo", afirmó.

"Hace mucho tiempo que se le viene pidiendo a la comunidad, que respete los protocolos, que se mantenga con distancia y sin embargo hace una semana vi un video de gente jugando al fútbol afuera del Hospital Regional. Estas cosas causan bronca, impotencia, porque los que estamos trabajando en primera línea somos los únicos que realmente sabemos lo que estamos pasando", señaló Tapia.

"En mi caso particular estoy transitando la parte final del tratamiento por Covid-19, el cual me contagie trabajando. Es importante destacar que el recurso humano es el que tiene que estar al pie de la cama para poder cuidar al paciente. Nosotros no somos el único eslabón importante, pero sabemos que el nuestro es un trabajo interdisciplinario y que en este momento más que nunca, somos un eslabón muy importante de la salud pública", destacó.

"Si nosotros nos enfermamos, quien va a cuidar a los pacientes. Nosotros somos los que estamos las 24 horas. Nuestra guardia nunca apaga la luz, nos vamos y vienen otros compañeros, por eso hoy por hoy los recursos humanos son muy importantes. De todas maneras es muy difícil en este momento histórico de pandemia, con un sistema colapsado y la salud pública rota desde antes", lamentó Tapia.

"La salud pública hace años que está abandonada y el trabajador hospitalario hace rato que viene pidiendo que se le haga un reconocimiento", aseguró.

En referencia a como se realizará la movilización, Tapia sostuvo que "la idea es que aquellos que quieran, se puedan acercar al hospital, a las 12.40 aproximadamente, para poder organizarnos en cuanto al distanciamiento social y a las 13 pediremos el aplauso masivo, teniendo en cuenta que también se lo pedimos a toda la comunidad de Mar del Plata, ya que es para y por ellos que estamos trabajando".

"Luego del aplauso simbólico pasaremos por diferentes instituciones de salud, con una caravana de autos, por lo que no vamos a marchar a pie, para poder mantener el protocolo de distanciamiento, respetando la fase", destacó.

"Iremos en caravana con globos negros, porque queremos que se haga visible también la pérdida de compañeros que venimos teniendo, que hasta el momento son más de 80. Además le pedimos a la comunidad que cuando nos vea pasar nos acompañe con aplausos y bocinazos", indicó Tapia.

"Lógicamente queremos respetar todos los protocolos y no poner en riesgo a nadie en la calle. Solamente vamos a pasar y el que quiera sumarse lo podrá hacer. Finalmente vamos a terminar con la entrega del petitorio que vamos a entregar a la autoridad pertinente, para que sea elevado a donde tenga que llegar", concluyó Fernanda Tapia.