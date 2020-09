La Provincia analiza medidas para extender la temporada veraniega

Este lunes, la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, indicó que “se está estudiando que la próxima temporada veraniega empiece en diciembre y termine en abril” y detalló que no sólo se evalúa “aumentar la cantidad de meses” sino que también se busca que las salidas se den de forma ordenada y a partir de reservas por Internet .

En declaraciones a Radio Provincia, indicó que “cuanta más circulación hay también es mayor la posibilidad de traslado del virus” y por ello sugirió “abandonar las escapadas de fin de semana y pensar en salidas por un tiempo prudencial que permita mayores cuidados sanitarios”.

Magario sostuvo que “la gran circulación no puede volver. Las rutas no pueden estar llenas como las teníamos antes” y admitió que en este contexto “la hotelería y la gastronomía tampoco trabajarán al 100% debido al distanciamiento social y las diferentes medidas sanitarias”.

Durante la pasada semana, el ministro del Producción bonaerense, Augusto Costa, mantuvo una reunión con referentes de las principales cámaras empresariales y de entidades que representan a sectores comerciales, productivos y de servicios de Mar del Plata. Tal como adelantó El Marplatense, se trataron diversos temas de interés sectorial, en especial los relacionados a los efectos económicos como consecuencia de la pandemia y con la mirada puesta en la temporada de verano.

En este momento es fundamental escuchar las necesidades de todos los sectores y generar espacios donde el sector público y privado puedan buscar soluciones de manera conjunta.@Kicillofok @Carli_Bianco @ManinoIriart @CostaAugusto9 @amudcarlos

HILO pic.twitter.com/6EI4bVTMOR — Débora Indarte (@DeboIndarte) September 20, 2020

Tuvo lugar a través de la plataforma Zoom y se realizó a instancias de la diputada provincial Débora Indarte, quien se hizo eco las distintas inquietudes presentadas por los empresarios y gestionó el encuentro virtual con las autoridades provinciales.

En la oportunidad, Costa escuchó pedidos empresariales y comerciales de sectores turísticos, gastronómicos, industriales, inmobiliarios, de la construcción, de gimnasios y natatorios, y de recreación.

Del diálogo surgió el compromiso de generar una nueva reunión con directivos del Banco Provincia y de ARBA, ya que parte de las demandas sectoriales tienen que ver con acceso a lineas de crédito y a temas tributarios.

En cuanto al verano, Costa dijo que "habrá temporada", aunque por supuesto que será diferente a cualquier otra anterior, ya que "se van a tener que seguir protocolos estrictos". Agregó: "Se buscan definir estrategias para la recepción de turistas".

En su cuenta de Twitter el ministro aseguró tras la reunión: "Trabajamos en conjunto para tener una buena temporada de verano con las medidas sanitarias adecuadas. Con trabajo, con vacaciones, pero cuidándonos entre todas y todos". Y señaló que "el gobernador Axel Kicillof sigue de cerca la situación de General Pueyrredon".

Uno de los que habló en representación del sector hotelero y gastronómico es Avedis Sahakian, quien planteó las dificultades económicas que están atravesando y fijó la postura respecto de planificar la temporada. En igual sentido, Juan Pablo Maissonave de la Cámara Textil se expresó en favor de flexibilizar algunas actividades en medio de la fase 3 en que se encuentra la ciudad.