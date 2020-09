Masivo reclamo gastronómico: "Pedimos al gobernador que entienda que mucha gente depende de eso"

Bajo el lema #NecesitamosTrabajar, el sector gastronómico de Mar del Plata realizó este lunes una enorme manifestación a la altura del Museo Mar en reclamo de que se habilite la actividad en fase tres. "Ya hemos perdido 1200 trabajadores", indicaron.

La concentración comenzó esta mañana, donde llevan adelante un corte de los cuatro carriles del paseo costero, interviniendo de punta a punta el Bulevar Marítimo Patricio Peralta Ramos, con mesas y sillas.

Este fin de semana, el Gobierno provincial volvió a rechazar el pedido elevado para habilitar la actividad del sector en la fase de transmisión comunitaria que atraviesa General Pueyrredon.

"Nuevamente, nos negaron la apertura. Vamos a seguir reclamando hasta que logremos reabrir. La situación ya no da para más, es desesperante para los trabajadores, empresarios y el sindicato", explicó Nancy Todoroff, secretaria general de UTHGRA Mar del Plata.

E indicó: "Necesitamos que nos autoricen a trabajar. El modo que estamos pidiendo es con las mesas afuera, lo mismo que se está autorizando en Buenos Aires. No vemos el porqué de la negativa. Hemos tenido reuniones con Montenegro, pero es Provincia".

"Si la Provincia no entiende que tenemos que trabajar, va a ser mucho peor cuando abramos. Si de alguna manera no entendemos que tenemos que convivir con el virus, cuidarnos y que Mar del Plata no ha tenido ningún problema en relación a la gastronomía", señaló Goyo Magiar, empresario gastronómico y dueño de Mirador del Cabo.

"Lo que se está haciendo con Mar del Plata, después de haber tenido una prueba gastronómica exitosa, sin problemas, resta y no suma. Le pido al gobernador que tenga en cuenta que hay mucha gente de depende de eso, necesitamos trabajar", concluyó.