Ferreteros afirman que las medidas del dólar "no se ven reflejadas en los precios"

La Cámara de Ferreteros observan con atención los movimientos del dólar, debido a los productos importados que adquieren para luego comercializar en sus locales. Sin embargo, aclararon que las nuevas medidas todavía no se reflejaron en los precios.

"Hay movimientos de listas de precios permanentemente, por la devaluación interna. Pero lo que hace el tema importados, hay un dólar oficial de importación. El dólar paralelo no tiene que tener ninguna influencia en materiales importados, porque no se manejan por ese dólar, si no la inflación sería impresionante al trasladarlo a precio", explicó Roberti Di Nucci, referente de la Cámara, en diálogo con El Marplatense.

En este sentido, destacó que simplemente "hay que tener cuidado para comprar, pero los importadores lo tienen en claro". "No hay una gran variación de precio, como pasa con el dólar oficial y el blue. Hay artículos que empiezan a faltar, pero no creo que sea algo que se vaya acentuar", agregó.

"Todavía no se ve reflejado en la lista de pecios. Si tienen variación los artículos, pero básicamente por la emisión monetaria que está afectando. Hay que tener en cuenta al comprar. Quien pretenda trasladar el valor paralelo a los productos importados, se queda sin vender, porque nadie lo va a comprar", aseveró.