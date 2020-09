Día de Acción Global por un aborto legal y seguro: Mar del Plata se suma a las actividades virtuales

View this post on Instagram

#28S DÍA DE LUCHA POR LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 👉Este lunes conectate al canal de YouTube/Campabortolegal a las 18 hs. 👉🏽Mové tus redes por #AbortoLegal2020 #EsUrgente 💚💪🏼🔥