Vecinos no residentes de Mar Chiquita reclaman poder ingresar a sus propiedades por más de 48 horas

Vecinos no residentes de Mar Chiquita se manifestaron este finde semana sobre la Ruta 2, a la altura del Km 386, reclamando una autorización más prolongada para poder ingresar a sus propiedades ubicadas en la localidad costera, para poder verificar el estado de sus viviendas utilizando un protocolo de ingreso por la pandemia del coronavirus.

"Hemos realizado una movilización para hacer visible un problema que estamos teniendo los vecinos no residentes en el partido de Mar Chiquita, el cual se relaciona con la imposibilidad de ingresar a nuestras viviendas, desde hace ya varios meses cuando comenzó la cuarentena por la pandemia del Covid-19", manifestó Osvaldo Verdi, referente de los vecinos convocados en el lugar, en declaraciones a El Marplatense.

"Estamos solicitando que se nos permita ingresar al partido para realizar aquellas tareas de mantenimiento necesarias para las viviendas y todo lo que es necesario e imprescindible en propiedades que hace 7 meses que están cerradas", remarcó.

"En este casos somos vecinos de Mar del Plata, pero a su vez hay también mucha gente que reside en el área metropolitana de Buenos Aires y que no puede ingresar por lo cual una de las ideas en principio, desde el municipio de Mar Chiquita, que consistía en que solo se pueda ingresar por 48 horas con autorización previa estaría generando inconvenientes para aquellas personas que tienen que trasladarse 400 o 500 kilómetros para venir y solamente podrían permanecer 48 horas" detalló Verdi.

"Lo que estamos solicitando es que este plazo sea más prolongado a la vez de que nadie niega de que deba existir una cuarentena. No es que los vecinos quieran ingresar y poder circular con total normalidad en el partido, pero al menos solicitamos que podamos permanecer más de 48 horas cumpliendo con todas las recomendaciones solicitadas", aseguró.

"Sobre este tema han reaccionado de diferente manera en distintos municipios, como el caso de Pinamar y algunos municipios más de la zona costera, ya han logrado aprobar estos protocolos con anterioridad. Es decir que hace algunos meses que los vecinos ya pueden ingresar al lugar, como así también en otros lugares esto no se da tan así, como el caso de Mar Chiquita", subrayó Verdi.

"Esto no significa que uno esté en contra del aislamiento, pero lo que ocurre es que después de tantos meses sin poder acceder a las viviendas, se están generando perjuicios, a la vez de los derechos que se encuentran conculcados", destacó.

"Para tranquilidad de los vecinos del partido de Mar Chiquita, nuestra intensión no es que queremos ingresar y poder circular sin ningún tipo de cuidado, sino todo lo contrario. Estamos pidiendo ingresar y estar en cuarentena y no utilizar espacios comunes ni concurrir a comercios ni nada por el estilo", señaló.

Al ser consultado por la continuidad del reclamo en caso de no obtener respuestas, Verdi sostuvo que "en principio hemos realizado esta primera movilización para hacer visible el reclamo y hemos sido convocados para el día de mañana a una reunión en Santa Clara con integrantes del ejecutivo municipal".

"Entendemos que no va ha ser necesario hacer una nueva manifestación, no obstante por supuesto que los vecinos estábamos organizando y convocándonos para el próximo fin de semana, en caso de no obtener una respuesta satisfactoria", concluyó.