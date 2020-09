Muertos por coronavirus en la Provincia: “Hay un mal uso de las estadísticas desde hace tiempo”

El bloque de senadores bonaerenses de Juntos por el Cambio anunció que presentará un pedido de interpelación del ministro de Salud provincial, Daniel Gollan, luego de que el gobierno de Axel Kicillof pusieran en marcha el nuevo sistema de “bases integradas” para el registro de datos de coronavirus, lo que permitió a la provincia sumar al conteo 3.523 fallecidos en este territorio.

En declaraciones a CNN Radio Mar del Plata, el titular de la bancada de la oposición, Roberto Costa, afirmó que “solicitamos la presencia del ministro Gollan con el objetivo de que informe sobre los inconvenientes admitidos por la cartera respecto a la elaboración de estadísticas de personas contagiadas y fallecidas por Covid-19”.

A su vez, el legislador explicó que “nuestra intención es conocer las causas que originaron las inconsistencias denunciadas por el Ministerio respecto al número de víctimas y si se han tomado acciones para transparentar la información”. “La estadística es un elemento científico de vital importancia y resulta una herramienta invalorable en la toma de decisiones con el objeto de preservar la salud pública de los habitantes de nuestra Provincia”, remarcó Costa.

A continuación, manifestó que "nos ocupa el tema porque en Buenos Aires ya hay antecedentes de que no se llevaron bien las estadísticas. Es preocupante porque si hay 3500 fallecidos más, significa unos 200 mil casos de contagio que no se informaron".

Y subrayó: “Esto nos recuerda a los desgraciados sucesos ocasionados durante la inundación del 2 de abril de 2013 en La Plata en la que el Poder Ejecutivo de aquel entonces, comunicó de manera deficiente el número de víctimas fatales dando lugar incluso a la intervención de la Justicia”.

QUEREMOS INTERPELAR AL MINISTRO DE SALUD Desde @senadoresjxcpba solicitamos la presencia del ministro de @SaludBAP, @DrDanielGollan, para que informe sobre los inconvenientes admitidos respecto a la elaboración de estadísticas de personas contagiadas y fallecidas por COVID-19. pic.twitter.com/dbbKStyAzf — Senadores Juntos por el Cambio PBA (@senadoresjxcpba) September 26, 2020

“Pese al tiempo transcurrido, aún no se ha obtenido la certeza que el interés social exige al respecto y entendemos que este hecho no debe volver a repetirse. Debemos contar con un sistema transparente que aporte credibilidad”, añadió el senador provincial, quien destacó: “El kirchnerismo nos tiene acostumbrados a ocultar, cuando las cosas se ponen bravas, el kirchnerismo no quiere dar la cara".

Para finalizar, Costa dijo que "hay un mal uso de las estadísticas desde hace tiempo, si escondieron los casos es una falta gravísima. Nosotros queremos que nos digan a ciencia cierta cuál fue el error, por eso planteamos la interpelación del ministro de Salud”.

"Cuando se cometen errores en la actividad pública o en la gestión siempre tiene que haber responsables y los responsables tienen que pagar por eso, porque estamos hablando, ni más ni menos, de la salud, la enfermedad y la vida o la muerte", concluyó.

El vicio de manipular las estadísticas una vez más, esta vez con los fallecidos por COVID-19, una costumbre que no pierden. @Kicillofok hace 6 meses que atravesamos una pandemia y la peor crisis de nuestra historia. Es hora de ponerse a gobernar! pic.twitter.com/3ybiiAHxR2 — Walter D. Lanaro (@WalterLanaro) September 26, 2020

Por su parte, el presidente del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos, Gervasio Bozzano, criticó por “oportunismo” a Juntos por el Cambio y consideró que ese espacio político quiere “entorpecer” la gestión del Gobierno después de que la oposición anunciara que buscará interpelar al ministro de Salud provincial, Daniel Gollan.

Bozzano planteó en un comunicado que los legisladores de Juntos por el Cambio poseen “una falta de responsabilidad preocupantes” y los acusó que querer montar un “show mediático”.

“El motivo de la ‘interpelación’ sería la existencia de supuestos inconvenientes en la elaboración de estadísticas en lo relativo al número de personas contagiadas y fallecidas a causa de la pandemia de Covid-19”, precisó el legislador.

Al respecto, Bozzano dijo que “no existen tales inconvenientes ni irregularidades” sino que, por el contrario, lo que Salud hizo fue “incorporar una nueva herramienta de medición mucho más amplia y precisa que el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA), con el que se venía trabajando hasta ahora”.

“Ante esta medida, hubiese sido deseable un acompañamiento por parte de la oposición. Hubiésemos querido que dejaran por una vez de lado sus mezquinos intereses políticos y colaboraran en un momento tan difícil con el Gobierno elegido por las y los bonaerenses hace menos de un año”, continuó.

Bozzano criticó que, una vez más, desde JxC “hicieron todo lo contrario: en lugar de apoyar el cambio de metodología para obtener información más fidedigna, apelando a un espíritu meramente mediático y politiquero el sábado anunciaron que presentarían un proyecto para interpelar al ministro Gollan”.

“Tan infundado fue el anuncio que se olvidaron de chequear dos documentos que debería tener a mano cualquier representante del pueblo, la Constitución Provincial y el Reglamento de Senado”, destacó y remarcó que “la figura de la interpelación no existe en la provincia de Buenos Aires”.

Haciendo gala de un oportunismo y una falta de responsabilidad preocupantes, el bloque de @senadoresjxcpba anunció que va a presentar un proyecto de resolución para “interpelar” al ministro de salud de la Provincia de Buenos Aires, @DrDanielGollan Abro hilo al respecto 👇 — Gervasio Bozzano (@BozzanoGervasio) September 28, 2020

Asimismo, les recordó que si el cambio en las mediciones les generaba una “legítima duda”, podían esperar a la pronta reunión de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Emergencias, donde tanto Gollan como el jefe de gabinete, Carlos Bianco “fueron siempre que se los convocó y respondieron las preguntas de JxC”.

“Ese es el ámbito institucional adecuado, en función de lo previsto por la normativa vigente. Lamentablemente, optaron por el show mediático, el escándalo y la denuncia infundada, faltando así a la responsabilidad que les cabe como oposición ante la crisis que el país atraviesa”, precisó.