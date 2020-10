Muchos quieren ser influencers pero sólo el 4% lo logra

De las miles de millones de personas que usan redes sociales en el mundo, hay un puñado (cada vez más grande, por cierto) que lo hace en forma asidua con la ambición de convertirse en influencer, una actividad que para algunos puede ser muy redituable. Sin embargo, un informe recientemente divulgado revela que sólo un grupo selecto consigue que esa actividad sea su sustento.

Es cierto que plataformas como YouTube, Instagram, Twitch y Tiktok, entre otras, son trampolines hacia la fama de algunos usuarios ingeniosos, que tienen algo interesante para mostrar. En el mundillo digital la lógica es más o menos clara: cuantos más seguidores, mayores son las posibilidades de obtener ganancias. Las fuentes son variadas y cambian según la red social y el afortunado influencer: acuerdos con marcas, reparto de ingresos publicitarios, suscripciones a canales, contenido patrocinado, sponsors dispuestos a invertir, incluso donaciones y venta de mechandising.

Ahora bien, tal como señalábamos, conseguir que esa actividad sea realmente redituable no es común. Un estudio de SignalFire nota que en el mundo hay cerca de 50 millones de creadores de contenido para redes sociales, que casi 47 millones lo hace en forma “amateur” y que sólo 2 millones viven gracias a su presencia en Internet.

We just published SignalFire's big Creator Economy report, revealing:

-There now 50M pro or semi-pro creators

-A wave of fintech startups built for them

-The trend of niche creators gaining independence from tech giantshttps://t.co/IZY2iJdGYc pic.twitter.com/s0kai7Y9Fc

— Josh Constine -SignalFire (@JoshConstine) September 23, 2020