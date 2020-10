SOMU mantiene un paro por casos de COVID: "No podemos seguir operando así"

El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) realiza un paro de actividades debido a la gran cantidad de contagios que se produjeron en el último tiempo entre los trabajadores.

"Se ha tomado esta medida por lo que ha pasado con los compañeros. Con la pandemia los barcos siguen trabajando, somos actividad esencial. La cantidad de contagios que estamos teniendo entre los barcos es demasiado. Ahora surgió un problema que a los barcos en el sur no los dejan entrar a puerto. Los muchachos con síntomas, sintiéndose mal, sin asistencia médica. De esta forma no se puede trabajar. Te dejan afuera de la ciudad isn asistencia médica, cualquier complicación que tengas, en el medio del agua no se puede resolver", afirmó Damián Basail, titular del SOMU, en diálogo con CNN Radio Argentina (FM 88.3).

En este sentido, el gremialista indicó que "no se puede trabajar de esta forma" y "no podemos permitir que los dejen aislados en el barco", motivos que llevaron a la decisión de iniciar esta medida de fuerza.

"Es preocupante. Acá lo que vemos nosotros es que no están controlando de la forma que deberían. A nos hacen hacer aislamiento de 15 días, hisopados, un montón de protocoloo que los cumplimos como marineros, pero después suben los talleres, la estiba, y ahí vemos falla de protocolos y nadie regulariza esto", aseveró Basail.

Asimismo, el titular del SOMU en Mar del Plata indicó que hay alrededor de 15 barcos aislados. "El punto principal es que los compañeros los lleven a tierra. Largamos el paro y se dirigó una carta al Presidente diciéndole lo que pasa hoy en día y lo que atraviesa esta gente. No podemos seguir operando de esta forma, necesitamos una solución", concluyó.