Asociaciones de fomento reclaman un "plan integral" de arreglo de calles

Un pedido de audiencia con el intendente Guillermo Montenegro fue realizado este viernes por 34 asociaciones de fomento, que buscan dialogar por el estado de las calles. Además, impulsaron la realización de un plan integral "que genere soluciones duraderas" a la problemática.

La presentación, que fue acompañada de la firma de casi 2000 vecinos, apunta a generar condiciones de reparación de calles para que los barrios no queden "virtualmente aislados".

Los vecinalistas expresaron que "la situación de aislamiento que sufren gran cantidad de barrios de la ciudad, (no circulación de colectivos, ambulancias, patrulleros, etc.) es recurrente y no alcanza con la atención de emergencia para una solución duradera".

"Se necesita, proponen, una planificación integral, que incluya distintas soluciones a esta problemática", aseveraron.

En este contexto, indicaron que hace más de 30 años se reparan las calles con granza, "gastando dinero, tiempo de operarios, maquinarias, sufrimiento de los vecinos, teniendo que recurrir constantemente al reclamo para poder tener calles, apenas accesibles, sin contar con la toxicidad del polvo de piedra que se genera y que los vecinos terminan respirando".

"Se puede generar alternativas que en el corto y mediano plazo den una calidad de vida digna a estos barrios de la ciudad. Los directivos de entidades vecinales se ponen a disposición del Intendente Municipal para comenzar un diálogo con esta perspectiva", concluyeron en el petitorio.