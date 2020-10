Denuncian que el gobierno de Kicillof busca “instalar miedo” para “justificar un retroceso de fase” en Mar del Plata

Por Carlos Walker

En las últimas horas, un caso de Covid-19 provocó un duro “contrapunto” entre el municipio y el gobierno bonaerense luego de que se viralizara un audio del intendente Guillermo Montenegro, horas después de que un hombre fuera trasladado en un avión sanitario a un sanatorio porteño por un supuesto colapso sanitario en el distrito de General Pueyrredon.

La situación se originó el fin de semana cuando un hombre que estaba internado con coronavirus en el Hospital Interzonal General de Agudos Oscar Alende (Higa) de Mar del Plata fuera derivado en avión sanitario y con asistencia mecánica a un sanatorio del Sindicato de Camioneros, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por su parte, el director de la Zona Sanitaria VIII, Gastón Vargas, aseguró que el operativo se realizó al no haber camas disponibles de terapia intensiva.

LA FURIA DE MONTENEGRO

Tras conocerse el traslado del paciente de Covid-19 a Caba, comenzó a circular un audio del intendente Montenegro denunciando una “operación”: "Tengo una calentura que vuelo, que nos tomen de pelotudos a los marplatenses no lo puedo creer", señaló el jefe comunal.

"Inventan los números. Después nos meten 160 muertos, después 3.500 muertos. Después te aparece de un día para el otro un tipo que necesita un traslado, que a nosotros nadie nos avisa, a Buenos Aires. Habiendo camas en Mar del Plata, como si Mar del Plata tuviera problemas. Solamente para jodernos. La operación esta es una berretada, de cuarta. No lo puedo creer", subrayó.

Luego de que transcurrieran casi 24 horas desde que se filtró el audio, Montenegro salió a pedir disculpas por el “exabrupto”. “Saben que hubo un contrapunto entre la provincia y el gobierno municipal. No lo entendí como un ataque hacia mi persona, sino algo que afectaba a todos los marplatenses. Por eso hice los reclamos necesarios ante los canales institucionales”, afirmó el intendente.

Quiero compartir este mensaje con todos los vecinos y vecinas de General Pueyrredon pic.twitter.com/BXBameQhhL — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) October 4, 2020

“Quiero pedir disculpas porque ayer circuló un audio mío privado con un amigo donde digo un par de exabruptos. Creo que yo siempre -y me conocen todos- aposté al diálogo, al intercambio de ideas y sigo apostando porque creo que es la forma en la que se sale de esta y todas las crisis“, señaló el jefe comunal en las redes sociales.

“Hoy es momento de trabajar todos juntos. No es momento ni de movilizaciones, ni de marchas, sino de estar todos juntos pensando en Mar del Plata", concluyó.

“JAMÁS SE VA A ESPECULAR CON LA SALUD DE LOS PACIENTES”

Tras el mensaje del jefe comunal en las redes sociales, la Hospital Interzonal General de Agudos Oscar Alende emitió un comunicado, dando detalles del traslado del paciente con Covid-19 a Buenos Aires por vía aérea. “Jamás se va a especular con la salud de los pacientes que se atienden en la institución”, aseguraron desde el Higa.

En el documento, se explicó que el pasado viernes había dos pacientes que debían ser derivados debido a la gravedad de su cuadro de salud, ya que en ese momento no contaban con camas operativas de UTI (Unidad de Terapia Intensiva). “El día 2 de octubre, entre las 16 y las 22.30 , el hospital Regional disponía de algunas camas de clínica médica para pacientes Covid en cambio, no se contaba con camas operativas de UTI. Las 14 unidades de Terapia Intensiva del HIGA, las 12 camas UTI del Hospital Modular y las 4 camas con respirador de la Guardia destinadas a Covid, ocupadas”, informaron.

Ante esta situación, desde el nosocomio bonaerense se comunicaron “con el Servicio de Emergencias Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires para que tomaran estos dos pacientes y ver dentro de la red si se contaba con camas operativas disponibles para realizar el traslado”.

“Una hora después del pedido se informa que había una cama disponible en el Sanatorio Antártida de Capital Federal y que el traslado se haría en forma aérea. Inmediatamente se armó el operativo para que el paciente fuera derivado con toda la logística adecuada en este tipo de emergencias y el operativo se realizó con éxito”, agregaron desde el HIGA.

Y detallaron que “el otro paciente fue al Sanatorio Belgrano, ya que había quedado disponible una cama”. Por su parte, se alertó que “actualmente el número de camas operativas de terapia intensiva es similar al viernes, ya que sólo se cuenta en disponibilidad 2 respiradores en la guardia”.

Desde el municipio aclararon que nunca se tuvo conocimiento del caso del paciente trasladado a Caba y remarcaron que se trató de una “decisión individual” y no de un colapso sanitario. En ese sentido, el pasado jueves, la subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud bonaerense, Leticia Ceriani, sostuvo que había una ocupación de camas del 50% en la ciudad.

“EXISTE MANIPULACIÓN E INTENCIONALIDAD POLÍTICA”

La polémica trascendió las fronteras de la ciudad. Desde la Coalición Cívica-ARI bonaerense denunciaron que “ante el desmanejo sanitario, el gobierno provincial del Frente de Todos, avanza con una manipulación mediática para trasladar su fracaso a los municipios gobernados por Juntos por el Cambio e instalar la idea de colapso sanitario”.

Y remarcaron que “la primer medida fue poner en fase 3 a los municipios que gobierna Juntos por el Cambio y ahora trasladando unilateralmente con datos falaces, internaciones desde Mar del Plata, Bahía Blanca y el interior al Conurbano”.

En esa línea, desde el bloque de concejales marplatenses de la Coalición Cívica-ARI denunciaron que “en una operación mediática, desde zona Sanitaria VIII decidieron difundir el caso de un paciente que debió ser trasladado a una clínica privada (propiedad del Sindicato de Camioneros) de la Ciudad de Buenos Aires, en un avión sanitario, debido a que el Hospital Provincial no tiene más camas”.

A continuación, puntualizaron que “en el parte diario que emite el Hospital “Dr. Oscar Alende” (Higa) señalaban que en el recientemente inaugurado Hospital Modular contaban con 10 personas internadas en UTI. ¿10 pacientes en UTI es colapso?”.

“La respuesta es no. Lo que se busca es instalar el miedo en nuestro distrito para justificar un retroceso de fase. Un cierre que no es en detrimento de un gobierno ni en beneficio de la salud, es en perjuicio de nuestros vecinos que ya no resisten más las penurias de la cuarentena eterna: 26% de desempleo, pobreza superior al 40% y un futuro que no auspicia que estas cifras se reviertan. ¿Quieren condenar a los Marplatenses por no someterse a los caprichos del gobierno provincial?”, remarcaron.

Y subrayaron: “Nos hemos enterado de la escandalosa cifra de 160 fallecidos que sin dar detalles ni precisiones sobre nombres y fechas de los decesos, nos informó la Provincia. Estamos realmente preocupados por la manera en que el gobierno del Frente de Todos maneja la información”.

“Es evidente que existe manipulación e intencionalidad política a la hora de emitir informes. No es casualidad que esto pase cuando miles de comerciantes en total defensa de su derecho a trabajar deciden abrir sus negocios a pesar de la negativa del gobierno provincial de convalidar las aperturas solicitadas por el intendente Guillermo Montenegro”, indicaron.

Al mismo tiempo, reclamaron que “el gobierno de la Provincia de Buenos Aires informe claramente los motivos por los cuales se realizó el traslado de un paciente de nuestra Ciudad sin aviso al Same y contando con disponibilidad de camas para atención crítica. Asimismo reclamamos que se transparente e informe en detalle los datos de los 160 fallecidos cargados al SISA”.

“La única manera de enfrentar las adversidades del presente es trabajando en conjunto y coordinadamente. Así hemos actuado en nuestro Municipio desde el 20 de marzo, dejando de lado las banderías políticas y poniendo por delante la salud y la economía de nuestros vecinos. Pero así no, con mala fe y sin ética no. Desde la Coalición Cívica-ARI exhortamos a las autoridades de la PBA a que se pongan a gestionar y dejen de hacer política con la salud y el trabajo de los marplatenses”, sentenciaron desde el partido de Elisa Carrió.

“INTIMAMOS AL GOBERNADOR KICILLOF A DEJAR DE LADO SU INSÓLITA ACTITUD DE CONFRONTACIÓN Y MENTIRA”

Por su parte, el comité nacional de la UCR denunció “otra operación enarbolada desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof”.

En un comunicado rubricado por el presidente del comité, Alfredo Cornejo y la vicepresidenta Alejandra Lorden, expresaron “solidaridad” con el intendente Montenegro.

“La difusión de una noticia falsa respecto al traslado de un paciente con Covid-19 desde la Ciudad de Mar del Plata a la Ciudad de Buenos Aires, argumentando la falta de plazas en el hospital, no deja de preocuparnos pero no de asombrarnos, dado que no es la primera vez que el oficialismo provincial busca dañar la imagen del intendente Montenegro, como ya lo hizo con el intendente de Tandil, Miguel Lunghi”, indicaron en el comunicado.

Desde la @UCRNacional nos solidarizamos con @gmontenegro_ok, víctima de la difusión de una noticia falsa respecto al traslado de un paciente con Covid-19 desde Mar del Plata a la Ciudad de Buenos Aires. Comunicado: https://t.co/JA8UQrwH6k pic.twitter.com/3eu7fvTR4f — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) October 4, 2020

Destacaron que se atraviesa “una difícil situación sanitaria por la pandemia y lo único concreto y serio que hacen desde el Estado provincial es enfrentarse a los mandatarios opositores con maniobras absurdas y peligrosas, que juegan con la angustia de la ciudadanía frente a la pandemia”.

“Por ello, intimamos al gobernador Axel Kicillof a dejar de lado su insólita actitud de confrontación y mentira, para trabajar en forma solidaria para aplicar políticas acordes a la situación sanitaria”, añadieron.

El Comité Provincial de la Unión Cívica Radical también resaltó que “llama la atención el creciente desmanejo de la información oficial del gobierno de la Provincia de Buenos Aires sobre el COVID-19”.

“Todos estos hechos hablan o bien de la incapacidad del gobierno bonaerense para lograr una gestión transparente de la información, o bien de la manipulación de datos con intencionalidad política. Ambas cosas tienen una gravedad institucional extrema”, consideraron.

Para finalizar, desde la UCR llamaron “a la reflexión a las autoridades provinciales para que su esfuerzo se ponga en demostrar una gestión transparente y confiable y que no utiliza políticamente cuestiones tan sensibles y delicadas como las que tienen que ver con el Covid-19”.