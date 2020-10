Dueños de boliches responden a Bianco: "Es tan ilógico como desubicado lo que plantea"

Francisco Cochilobo, referente de la nocturnidad Playa Grande, analizó la situación del sector y respondió a las declaraciones del jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, quien aseguró que es "bastante difícil que los boliches vuelvan hasta el fin de la pandemia".

"Hablamos de lo antes posible empezar a preparar los protocolos, que nos tengan en cuenta y no pasemos a un tercer o cuarto plano. No sólo nuestra situación es complicada, si no todas las familias que trabajan con nosotros. Llegar a este momento del año y seguir con incertidumbre es alarmante", aseveró Cochilobo en diálogo con CNN Radio Mar del Plata (FM 88.3).

Con respecto a las declaraciones del funcionario bonaerense, el referente de los boliches afirmó que "es tan ilógico como desubicado lo que plantea". "Somos trabajadores tanto como ellos y la verdad que ninguno está preparado para especular acá. Si la vacuna llega en diciembre, 2021 o 2025. tendrían que preocuparse por reactivar la economía siempre y cuando se mantengan los protocolos", agregó.

Los boliches fueron "los primeros en cerrar y los últimos en la lista" por lo que atraviesan una situación económica "complicada" y a esta altura del año sólo buscan "preparar los protcolos adecuados, responsablemente, con un estudio en ingeniería de higiene y salud para que podamos abrir lo más rápido posible."

Entre los posibles protocolos que adoptarán para adecuarse a las medidas sanitarias, de distanciamiento, reducción de capacidad, separación de gente en grupos e incluso nuevas propuestas en horarios diurnos "para diversificar los públicos, y que no se acumulen todos de la 12 de la noche hasta las 5 de la mañana".

"Después de muchos años, la temporada pasada fue buena. Era alentador hasta el año para nosotros, que no es muy significante. La actividad invernal era alentadora, pero hoy los panoramas son totalmente oscuros. Hoy por hoy los números son difíciles de cerrar por donde los mires. Tenemos vulgarmente, salir a la cancha y nosotros volver a reinvertarnos, adaptarnos desde nuestras estructuras a la nueva realidad y de ahí ver para cada uno donde le resulta conveniente o no abrir", aseveró Cochilobo .

En relación a una posible "prueba piloto" para los boliches, el referente del sector indicó que "una vez que se conformen los protocolos, nosotros queremos salir cuanto antes". "No se si un fin de semana largo sería lo ideal, porque eso genera mucho movimiento para una prueba piloto, pero el día que nos digan nosotros estamos preparados", añadió.

"La idea es que nos tengan en cuenta y no nos dejen para cuando salga la vacuna, porque sería una realidad super intangible", concluyó.