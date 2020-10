"La ocupación de camas de terapia intensiva en la ciudad está cerca del 90%"

Con un nivel de ocupación de las camas críticas para adultos infectados con Covid-19, uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades sanitarias tiene que ver con la falta de personal para tratar esta patología.

"La situación sigue siendo bastante crítica, no se ha modificado en estos últimos días, mas allá de aquellas variaciones que se dan en el día a día. En el promedio seguimos con una ocupación de camas, con respecto a cuidados intensivos en el sector modular, que oscila entre un 90% a un 100% y eso es algo que no se ha modificado", manifestó el Dr. Ralph Vargas Martínez, médico a cargo de la terapia intensiva del Hospital Modular, en diálogo con el programa "Antes que sea Tarde", por Radio Mitre Mar del Plata FM 103.7.

"Un relevamiento realizado en las últimas horas sobre la ocupación de camas de terapia intensiva en la ciudad, tanto privadas como públicas, nos hablan de una ocupación aproximada al 90% al día de hoy", afirmó.

En referencia a lo sucedido durante el fin de semana con el traslado de un paciente a la ciudad de Buenos Aires, por una aparente falta de camas en Mar del Plata, Vargas Martínez sostuvo que "desconozco la situación en la ciudad en este momento. Yo sí puedo hablar de lo que era la situación en el Hospital Modular en ese momento y realmente no teníamos disponibilidad de camas. La única cama libre que se había generado fue ocupada inmediatamente por un paciente que pasó del sector de clínica médica, al sector de cuidados intensivos dentro de lo que es el mismo Modular".

Al ser consultado por la situación actual de los profesionales de la salud, el responsable de terapia intensiva del Hospital Modular, señaló que "no es buena, porque estamos muy cansados, agotados, estresados y lo más importante es que no damos a basto. Mucho se habla de la falta de camas, pero quiero recordar y dejar en claro que si aún paciente lo acostamos en una cama, el paciente solo no se atiende. Por este motivo nosotros venimos remarcando hace bastante, lo que significa el concepto de cama operativo. Es decir la cama mueble, pero con todos los equipos y lo que es más importante, con todo el personal que se necesita para atender a ese paciente".

"El problema más grave en estos momentos no es tanto la falta de camas. El problema más grave en este momento es la falta de personal entrenado y calificado en cuidados intensivos, para poder atender a los pacientes. Ese es el principal problema", remarcó.

"Nuestra especialidad, con respecto a la parte médica, lleva cuatro años. Por lo que un médico que se recibió para ser especialista en cuidados intensivos y poder dar la atención que corresponde a un paciente en estado crítico, tarda en formarse cuatro años más", destacó Vargas Martínez.

"Me gustaría que las personas entiendan que no se trata del tema cama, sino del recurso humano para atender al paciente acostado en esa cama. Ahí es donde hoy estamos teniendo el principal problema", subrayó.

"En mi caso particular entro al hospital a las 7:30 y estoy retirándome a las 18, para continuar con mis otras obligaciones laborales, por lo que estoy 12 horas o más trabajando diariamente y esto se repite con el resto del personal. Las enfermeras están haciendo doble turno y los médicos están haciendo guardias de 12 y 24 horas", detalló el especialista en terapia intensiva

"Nosotros tenemos un número que manejamos a nivel nacional en la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, donde para poder atender correctamente a un paciente de cuidados intensivos, necesitamos un médico cada 7 pacientes. Es decir que en el Hospital Modular necesitaríamos dos intensivistas para atender la cantidad de pacientes que tenemos", destacó.

"La mayoría del día tenemos un solo médico intensivista y un colega de alguna otra especialidad que nos ayuda, que colabora, pero que tampoco está en condiciones de quedarse solo y tomar las decisiones sobre un paciente crítico, por lo que estamos en una situación complicada y no estamos dando a basto en este momento" concluyó el Dr. Ralph Vargas Martínez.