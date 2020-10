Rambo se integra a los luchadores de Mortal Kombat 11 y los fans revolucionan internet

Nuevos peleadores se integran a la batalla y en esta ocasión se han presentado a Mileena, Rain y Rambo como las nuevas incorporaciones para el roster de Mortal Kombat 11.

Por medio de un tráiler lleno de acción y disparos publicado por en su canal de YouTube oficial, podemos ver a estos tres personajes en batalla. Lo más importante es que esta tercia llegará el próximo 17 de noviembre y la podrás adquirirlos como parte del Kombat Pack 2 o si aún no cunetas con este título habrá una edición llanada Mortal Kombat 11: Ultimate que tendrá todo el contenido descargable que ha salido para este juego de peleas.

Te dejamos con el tráiler para que lo disfrutes.

Otro dato de vital importancia es que se ha informado que las personas que ya tengan su copia de Mortal Kombat 11 o planeen adquirir el juego para PS4 o Xbox One, recibirán una actualización gratuita para poder jugarlo en la nueva generación de consolas.

Tanto la versión de Xbox Series X/S como la de PS5 tendrán mejoras visuales, resolución en 4K, tiempos de carga significativamente más cortos, cross-play con la otra consola y entre generaciones.

Mortal Kombat no para de sembrar éxitos

Hace unos cuantos días, Ed Boon, co-creador de la franquicia, confirmó que Mortal Kombat 11 ha logrado vender 8 millones de copias desde su lanzamiento en 2019 convirtiéndose en el segundo juego más vendido de toda la franquicia.

“Después de 8 millones (y contando) de copias vendidas de MK11, aún no hemos terminado. ¡Estén atentos para ver qué sigue para MK11 esta semana!”, destacó en un mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter.

After 8 million (and kounting) MK11 games sold we're not done yet. Stay tuned to see what's next for MK11 this week!#KombatKontinues

— Ed Boon (@noobde) October 5, 2020