Denuncian negligencia y desidia en el HIGA sobre un paciente con Covid

Una mujer denunció que su marido no fue atendido en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) a pesar de tener un pedido urgente de internación brindado desde el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA). Si bien le dieron de alta por coronavirus, le diagnosticaron neumonía bilateral, su estado de salud empeoró y ahora se encuentra hospitalizado con problemas renales

"El 25 de agosto empezó a sentirse mal mi marido, dolores de cabeza inusuales y el 27 fue al cema a hacerse hisopado. El 1 de septiembre lo llaman de la secretaría de salud y le informaron que dio positivo. En esos días, ya había empezado a manifestar otros síntomas (fiebre, pérdida de gusto y olfato) y con el pasar de los días los síntomas se fueron agravando. A los 3 días del positivo, no podía respirar, le faltaba al aire. Llamé al 107, nos llamó un médico, vino una ambulancia a buscarlo y lo trasladaron hasta el CEMA, donde lo vio una doctora, que le mandó a hacer una placa, y tenía una neumonía bilateral", comenzó a narrar Cintia Pizarro, esposa del paciente, en diálogo con El Marplatense.

Luego de hacerle una placa, lo mandaron "con una orden de internación urgente al Regional, porque para ella estaba grave y era para internar". "La ambulancia estuvo 3 horas con él arriba porque no lo dejaban entrar ni al HIGA ni al modular. Lo recibió una médica, pero dijo que para ella no tenía criterio de internación y lo mandaron de vuelta a casa, sin medicar ni nada. Volví a llamar porque seguía sintiéndose mal. Lo medicaron para la neumonía por teléfono, pero como teníamos que estar en cuarentena, la secretaría de salud se comunicó con el caps las américas. Vino la coordinadora de la sala a traernos la medicación", añadió Pizarro.

"Los días pasaron y la situación se fue agravando. Volví a llamar al 107, nos llama otro médico , lo busca una ambulancia y lo llevan al CEMA De vuelta. Lo ve otra doctora, lo manda con otra orden de internación y tampoco lo quieren internar y lo mandan a casa. Transitó toda la neumonía en casa. A los 15 días llamaron que tenía alta por covid y no contagiaba más. Pero le repercutió un montón en el organismo y empezó a presentar otras cosas. Se fue agravando la situación, la ambulancia vino varias veces a buscarlo, lo llevaban a cema o la salita, lo mandaban al regional pero no lo internaban", prosiguió el relato.

Hace una semana, decidieron internarlo porque le empezaron a fallar los riñones y el hígado, ya que van 15 días en los que orina de color negro. En primera instancia, le dijeron que era vasculitis y luego otro diagnóstico, aunque ninguno confirmado.

En este marco, Cintia agradeció a los profesionales del CEMA y la secretaría de Salud, aunque afirmó que nunca "nos dieron bolilla en el Regional" y "si en un principio nos hubieran atendido esto tal vez se podría haber evitado".

"Hay una mala predisposición de médicos y enfermeros en el Regional. Tengo la sensación que están dejando morir a la gente. No hay compromiso de médicos ni enfermeras. Manifestó dolores en testículos, riñones, abdomen, cuando un médico iban le decían que era todo por lo mismo. Le dieron el alta y al día siguiente lo tuvieron que internar de nuevo porque estuvo con fiebre y dolor. Internado no le daban ni un calmante para tomar. Ahora está en la guardia y le pasan morfina por los dolores. Es terrible el estado de dejadez en el Hospital. No tienen control de nada. La gente se muere porque no los atienden. Están ahí y no los atienden. Los tratan como animales", concluyó la mujer.