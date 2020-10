Más robos a comercios: saquearon un local de tecnología y destrozaron todo

Delincuentes ingresaron esta madrugada a un local de tecnología ubicado en el barrio Parque Luro, se llevaron gran parte de la mercadería, artículos de trabajo, destrozaron el comercio y rompieron varios equipos. Se trata del quinto robo en tres años, detalló el comerciante.

Los hechos comenzaron este viernes cuando un grupo de personas rompió parte del establecimiento y logró entrar a negocio, en Tejedor al 200, donde provocaron importantes daños materiales. "Se me cruzan muchas cosas por la cabeza y una de ellas es cerrar, pero no quiero bajar los brazos", indicó su propietario.

"Entraron y me rompieron la parte superior. Yo había reforzado todo lo que es las rejas, pero estas personas se dedican a esta y saben como entrar y salir de todos lados", detalló.

Según pudo conocer El Marplatense, hay cámaras de seguridad tanto en el local como en edificios cercanos. "La policía viene y hace su trabajo, pero si los fiscales no trabajan esto va para peor. Yo estoy un poco podrido", afirmó y explicó: "En uno de los robos anteriores, se llevaron las huellas, después los identifiqué y me dijeron que me iban a llamar, pero nunca lo hicieron. No tuve ninguna respuesta después de haberlos reconocido en tres fotos".

Puntualmente, en esta ocasión, el comerciante informó que "se llevaron todo lo que encontraron, un monitor que había comprado recientemente y mercadería". Asimismo, señaló que, por el momento, no se sabe cuántas personas participaron del robo.