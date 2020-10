Fernando Muro: "Más allá de todo, vamos a llegar bien a la temporada"

De cara a la próxima temporada, desde el área de Producción de la Municipalidad de General Pueyrredón se trabaja intensamente para lograr que la economía de los distintos sectores comience a activarse. Diariamente se llevan a cabo distintas gestiones, reuniones, elaboración de planes y la permanente comunicación con provincia y Nación, para lograr definir aspectos que hacen a las distintas actividades turísticas.

"Estamos permanentemente realizando reuniones de manera virtual. La comunicación y las redes y demás nos dan la posibilidad de estar con mucha más gente reunidos, que si lo hiciéramos de la forma tradicional", manifestó Fernando Muro, secretario de Desarrollo productivo de la municipalidad de General Pueyrredón, en diálogo con el programa "Antes que sea Tarde" por Radio Mitre Mar del Plata FM 103.7

"Nos encontramos intercambiando ideas, con algunos programas nuevos que se están bajando y escuchando a los chicos y chicas que están con diferentes proyectos de emprendimientos, de negocios, comercios en un momento muy difícil, aunque de todas maneras se animan, lo hacen y siguen apostando por la ciudad, algo que sin dudas es reconfortante", subrayó.

"Por otro lado también tenemos de manera diaria un contacto permanente con todos los demás sectores y vamos aportando soluciones y visiones. En referencia a las ferias como la de la Plaza Rocha por ejemplo, se encuentran prohibidas en lo que es la Fase 3, como así también estaban prohibidas en la Fase 4", aclaró el secretario de Producción.

"De todas maneras a través de la Comisión de Reactivación Económica, habíamos logrado ponerlas en marcha y habían comenzado tímidamente a recuperarse, de manera paulatina con un muy buen protocolo de trabajo aplicado y lógicamente que luego de la suspensión a raíz del retroceso a Fase 3, el sector está reclamando nuevamente volver a trabajar en las diferentes ferias de la ciudad, que significan una actividad muy importante para el sustento de los marplatenses", destacó.

"Nosotros pensamos y esta científicamente comprobado que en la actividad al aire libre, la probabilidad de contagio es mínima y que utilizando y aplicando bien los protocolos se puede trabajar bien, por lo que las ferias están incluidas en un programa sobre la reactivación económica en el que estamos trabajando. El mismo será enviado a la provincia este fin de semana para su tratamiento y en caso de que esté bien, van a poder comenzar a trabajar nuevamente", aseguró Muro.

"Hay muchas actividades que tienen que ver con lo marplatense, con lo local y creemos que este sistema de Fases quedó obsoleto, no está agiornado a la realidad marplatense. Por lo que sabemos que estos sectores quieren volver, porque no tienen riesgos y no pueden porque la Fase no lo permite", lamentó.

"Uno de los casos es la pesca de costa, que es algo muy marplatense, muy local y no esta comprendida en las Fases y la verdad es que en esa actividad las probabilidades de contagio son mínimas, por lo que consideramos que son actividades económicas que podrían volver", afirmó el secretario de Producción.

Preparativos para la temporada de Verano

En referencia a la temporada de verano, Muro sostuvo que "estamos reclamando insistentemente la vuelta a la actividad turística, porque es muy importante para Mar del Plata, que es una ciudad con turismo y con una realidad diferente a lo que son otras localidades, porque en nuestro caso tenemos turismo durante todo el año".

"No solo el turismo estacional o de esparcimiento, sino también de negocios, de congresos y convenciones, que significan una industria muy fuerte en Mar del Plata y eso no lo hemos tenido durante todo el año y lógicamente ha provocado muchísimo daño a la economía local, tal cual lo reflejan los índices de desocupación, de pobreza y demás", remarcó.

"Esa es una actividad que estamos pidiendo que vuelva urgente. Nosotros estamos pensando en el ahora, no solo en la temporada de verano. Faltan algunas definiciones en materia turística que se tienen que tomar desde el área central de Nación, ya que tienen que ver con estrategias que atraviesan diferentes jurisdicciones, como para poder vislumbrar como va a ser la actividad turística en el corto plazo", señaló Muro.

"Por nuestra parte todo lo referente a los protocolos de las actividades turísticas están ya cerrados. Todo lo que se refiere a los protocolos de balnearios, gastronomía, hoteles y demás se encuentran ya elaborados y cerrados, más allá de algunos protocolos específicos que tienen que ver con la playa pública, que es algo en lo que se encuentra trabajando la provincia", destacó.

"En lo que sí hay que trabajar es en los protocolos de contingencia, en que es lo que pasaría ante una determinada situación, como se va a administrar el sistema sanitario, que para el caso de Mar del Plata tiene un alcance regional ya que es cabecera de una zona sanitaria. Ver que es lo que pasa cuando un turista tiene algún síntoma, si se va aquedar aislado acá o se lo va a trasladar a algún lugar, como será el protocolo de ingreso a la ciudad, si será con testeos, o con la circulación de permisos para la actividad turísticas. Son todas definiciones que deben tomar Nación y Provincia y todavía no están cerradas", detalló Fernando Muro.

"Creo que más allá de todo vamos a llegar bien a la temporada. Lógicamente no vamos a tener una temporada normal, como las anteriores, sino que imaginamos algo diferente, con muchas actividades al aire libre", señaló.

"Realmente a diario estamos teniendo muchas gestiones y acciones en el gobierno local para afrontar esta situación que es extraordinaria y el contacto con los productores es permanente. Estamos muy cerca de ellos, escuchamos y esperemos que de una vez por todas esta situación pueda terminar y podamos retomar el sendero de la ciudad", subrayó.

Actividad Gastronómica

Al ser consultado sobre acciones puntuales que se evalúan con respecto a la gastronomía Muro indicó que "hay muchas cuestiones en estudio, las ordenanzas habilitan al departamento ejecutivo a la utilización del espacio público y a dar permisos precarios para los locales gastronómicos, para que puedan utilizar las veredas, partes de la calle, alguna plaza o algún lugar exterior específico".

"La idea es que eso se pueda maximizar y optimizar para que la gente permanezca al aire libre y pueda disfrutar de la gastronomía al aire libre, que es donde se minimiza el riego de contagio del Covid. En este sentido se está trabajando muy cerca del sector a diario, con propuestas, reuniones, proyectos para los corredores, hay propuestas para cerrar algunas calles específicas o peatonalizarlas. Ni bien el clima lo permita sin dudas vamos a comenzar a ver un vuelco de la actividad en los espacios al aire libre", aseguró.

Comercios no esenciales

En referencia a la actividad del sector comercial "en los negocios no esenciales estamos pidiendo el ingreso de los clientes a los locales. Nos parece un despropósito que la gente tenga que atender desde la puerta, de hecho el sector bajo protesta a comenzado a permitir eso y nosotros en ese aspecto vemos un sin sentido y queremos que provincia lo revea. En lo personal soy optimista de que este fin de semana pueda haber alguna definición en ese sentido, por todas las reuniones que hemos tenido con los seco tres, con el mismísimo ministro de la Producción de la Provincia, quienes ven con buenos ojos esa modalidad", destacó el responsable del área de Producción de la Municipalidad de General Pueyrredón.

"Para nosotros es más peligroso el hecho de atender desde la puerta, que hacer un uso controlado del ingreso en los locales no esenciales. Los comercios han trabajado bien en los protocolos, se han implementado y se ha trabajado con mucho cuidado. Sin dudas que con el control necesario la actividad puede volver bien y ese es uno de los reclamos puntuales que estamos teniendo ahora, además de la actividad gastronómica, la construcción y muchísimas otras actividades que también están necesitando volver", afirmó.

"Sin dudas que con toda la responsabilidad y con todos los protocolos necesitamos que de manera urgente la economía de Mar del Plata se reactive. Trabajar con protocolos es salud y economía", concluyó Fernando Muro.