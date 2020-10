Entre una combi y taxis quisieron evadir los controles: los retuvieron en Las Armas

"Los fines de semana largo tenemos novedades de esta naturaleza, que salen de la normalidad", le confió a El Marplatense el Delegado Regional de Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Cristian Azcona, al comentar lo ocurrido con una combi sin permiso que simuló no salir de la Terminal Ferroautomotora, pero contrató taxis e intentó reanudar el viaje hacia la frontera con Brasil a la altura de Las Armas.

El viaje desde Mar del Plata se dirigía a los límites con Brasil, con repatriados del vecino país. Pero se necesita un permiso de circulación para cruzar el peaje en Dellepiane con el que la combi no contaba, por lo que no se le permitió salir. Sin embargo, el conductor dijo que no iba a sacar dicho permiso porque había desistido del viaje.

En la esquina de la ferroautomotora, agentes de la CNRT vieron un movimiento que llamó la atención con los pasajeros y procedieron seguir a los taxis donde estos habían subido, que circulaban en sentido a Buenos Aires.

Al llegar a la altura de Las Armas, se estaba llevando a cabo el intercambio de pasajeros desde los taxis hacia la combi. Por lo tanto, se retuvo el transporte y los taxis fueron infraccionados por el personal de CNRT.

Por otra parte, otro hecho "llamativo" fue el de un vehículo que quiso ingresar sin permiso a Mar del Plata por todas las rutas posibles. Primero por Autovía 2, luego por ruta 88 y más tarde por la 226, pero las tres veces fue detectado.