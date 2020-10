Taxistas rechazan la nueva aplicación Uber Taxi: "Están arrasando con el poco trabajo que hay"

Con motivo de la proliferación de aplicaciones similares a Uber, las cuales funcionan principalmente en la ciudad de Buenos Aires y teniendo en cuenta que dicha aplicación abrió recientemente una inscripción de choferes de taxis, y tiene la intensión además, de expandirse hacia el resto de las grandes ciudades, comenzando por las turísticas, diferentes agrupaciones de taxistas rechazaron la medida lanzada por la firma de transporte de pasajeros en autos particulares.

Una de ellas fue el Sindicato de Peones de Taxis (SPT) que conduce Jorge García, quien declaró que "el gremio se encuentra en alerta y movilización" en rechazo de "la explotación y precarización laboral" de los trabajadores por parte de la empresa digital.

"Estamos pasando una situación como la mayoría de los trabajadores con respecto a la pandemia, con una merma importantísima en nuestro trabajo del 70%, en comparación con otros años para esta época y con el agravante de que si bien en Mar del Plata todavía no se ha notado aún, existe la presencia de diferentes aplicaciones como Uber y otras que están arrasando el poco trabajo que hay sobre todo en Capital Federal", manifestó el titular del Sindicato Único de Peones de Taxis de Mar del Plata (SUPeTax), Donato Cirone, en diálogo con el programa "Antes que sea Tarde" por Radio Mitre Mar del Plata FM 103.7

"Esta es la preocupación que tenemos hoy, teniendo en cuenta que estas aplicaciones no sólo tienen pensado estar en Buenos Aires, sino que a su vez pretenden desembarcar en todas las ciudades mas importantes y turísticas primero", subrayó.

"Por este motivo nos encontramos en estado de alerta. El secretario general del sindicato en Capital Federal, Jorge Luis García, ha tenido una reunión con Horacio Larreta, el jefe de gobierno porteño, a quien le ha manifestado la inquietud, diciéndole que esas aplicaciones son ilegales en nuestro país", afirmó Cirone.

"Lamentablemente desde el gobierno en este caso dicen una cosa, pero no hacen nada para evitar que se prolifere ese tipo de servicios, donde destruyen los servicios regulados, como los taxis y remises y después una vez que manejan el mercado hacen lo que quieren, porque el precio lo ponen ellos, porque nadie los regula, como sí son regulados los servicios públicos", remarcó.

"No es que uno no quiere que haya otro tipo de servicio, sino que realmente no hace falta otro tipo de servicio en este momento, porque la demanda que hay para servicios públicos y privados como son los remises, alcanza y sobra con los que hay. Si hubiese una demanda que los taxistas y los remises no pueden cubrir, entonces se vería la posibilidad o bien de que se otorguen mas licencias o bien ver que es lo que se hace para darle un mayor servicio a la gente", señaló el referente de los taxistas.

"Lo cierto es que ellos en cada ciudad, en cada país del mundo que desembarcan, lo hacen con la intención de destruir a los servicios regulados. Esto es algo que ha pasado en otras partes del mundo donde los taxistas, muchos de ellos, quienes tenían deudas con los autos, se han terminado suicidando porque no pudieron cumplir, no pudieron pagar y se vieron en la desesperación de quitarse la vida", aseguró Cirone.

"Actualmente y de momento solo en Capital Federal esas aplicaciones están trabajando como si fuesen servicios regulados y lo cierto es que no hay quien los controle, porque es tan grande la ciudad que no lo pueden hacer, además de que no hay intención de controlarlo. En este caso tiene que haber una decisión política que prohíba todo es tipo de aplicaciones y no se puedan aprobar en el país", destacó.

Al ser consultado sobre que pasará si no hay respuestas concretas al respecto en las próximas jornadas Cirone sostuvo que "nosotros somos respetuosos de la cuarentena, de que hay que cuidarse y de no romper los protocolos. Si bien somos un servicio esencial, también somos responsables en mantener la distancia y los protocolos necesarios para evitar que se propague el virus, aunque sí podemos estar todos preparados para cuando de alguna manera se levante la cuarentena y se pueda trabajar normalmente, ahí sí nos van a escuchar no solo el jefe de la ciudad de Buenos Aires, sino el gobernador y el presidente de la Nación".